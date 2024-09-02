بنزيمة يعد جماهير الاتحاد بلقب الدوري



أنور إبراهيم (القاهرة)

اعتراف النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي بأن موسمه الأول مع الفريق كان للنسيان ولم يكن مثالياً وشهد بعض الخلافات بينه والمديرين الفنيين السابقين البرتغالي إسبريتو والأرجنتيني مارسيلو جالاردو الذي تمت إقالته بعد 7 أشهر من وصوله إلى جده بسبب قيامه باستبعاد النجم الفرنسي من تشكيلة الفريق في بداية 2024.

وقال بنزيمة في حديث لقناة «كانال بلوس» الفرنسية إنه يملك دوافع قوية للمنافسة بقوة على بطولة الدوري السعودي والتفوق على الهلال هذا الموسم 2024-2025، وكان الاتحاد حل ثانياً الموسم الماضي بعد الهلال، وأبدى بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية 2022، سعادته بتولي مواطنه لوران بلان مهمة القيادة الفنية للفريق، كما أعرب عن أسفه للمشاكل الكثيرة التي«عكرت صفو» موسمه الأول في الدوري السعودي.

وقال: لا أحب الحديث عن الموسم الماضي وما حدث خلاله، كانت هناك مشكلات كثيرة لطالما أبديت أسفي لحدوثها، أركز هذا الموسم على كرة القدم والاستفادة من أخطاء الماضي للانطلاق بقوة من جديد والمنافسة على صدارة الدوري، وأبدى تصميمه على إسقاط الهلال وانتزاع اللقب منه، وقال إن هذا هو هدفه الأول هذا الموسم حتى يُسعد جماهير الاتحاد. وعلق قائلاً: أهم شيء أن ينظر المرؤ إلى الأمام وأن يتخلص من أخطاء السنة الماضية.

وأبدى بنزيمة نجم ريال مدريد السابق، سعادته لوجود أكثر من لاعب فرنسي في الفريق هذا الموسم حيث أنضم حسام عوارو موسي ديابي، إلى جانب وجود نجولو كانتي معه من الموسم الماضي.

وقال بنزيمة، إنه يعرف لوران بلان المدير الفني الجديد جيداً منذ أن كان مديراً فنياً لمنتخب فرنسا، وأكد أن الفريق في أفضل أحواله في الوقت الحالي ويعمل في أفضل الظروف تحت قيادة بلان، واعترف بنزيمة بأن فلسفة بلان في اللعب تعجبه كثيراً منذ فترة طويلة ووصفه بأنه رجل يعرف جيداً كرة القدم وقريب جداً من اللاعبين.

جدير بالذكر أن بداية لوران بلان شهدت فوز الاتحاد في الجولتين الأولى والثانية للدوري السعودي، ونجح بنزيمة في تسجيل هدف ولا أروع خلال مباراة الفريق أمام التعاون (2/1).