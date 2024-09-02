«أبوظبي الرياضي» يبدأ الإعداد لـ «مجموعات الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)



حظيت بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم، باستقبال بالورد من عائلات اللاعبات، لدى وصولها إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، قادمة من العاصمة السعودية الرياض، عقب المشاركة الناجحة في تصفيات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وتأهل الفريق إلى دور المجموعات، بعد فوزه المثير على النصر السعودي صاحب الأرض بهدف، والذي منحه الصدارة بـ «العلامة الكاملة»، وحصد بطاقة التأهل، والانتقال إلى مرحلة المجموعات المقررة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل، ويلعب «أبوظبي الرياضي» في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً ووهان جيانجدا الصيني «المستضيف»، وأينشيون ريد أينجلز الكوري، وصباح الماليزي.

ويعد الجهاز الفني بقيادة سارة حسنين تقريراً شاملاً لإدارة النادي، ولجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة، بعد التأهل المستحق للفريق على حساب النصر «السعودية» ويونج إيلفانتس «لاوس» ومياوادي «ميانمار».

وتضم المرحلة المقبلة 12 فريقاً موزعة على 3 مجموعات بنظام التجمع، وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، في ضيافة تايلاند، وفيتنام والصين، فيما يقام ربع النهائي في مارس 2025.

وضمت بعثة نادي أبوظبي الرياضي، ديما الإبراهيم رئيسة الوفد، وسارة حسنين المدير الفني، و23 لاعبة هن روان الحمادي، وروضة المهيري، ومها البلوشي، وجين بوينو، وطرفة الغافري، وعهود الزركان، وشهد الزركان، وصالحة راشد، وشمة المنصوري، ونعيمة جمعة، وليديا كامبراة، وبرسيلا لاريتي، ورشيدة إبراهيم، وأجيمانج أسيريفي، وسيلينا نياما، وغنيمة راشد عبيد، ويوجينيا كركر، وفاطمة الحوسني، ونوف العدوان، وعايشة حميداش، وفاطمة المرزوقي، وفاليريا أكلوفيسكي، وريكا بوديل.

ويمنح الاتحاد الآسيوي الأندية المشاركة 2.1 مليون دولار، بواقع 100 ألف دولار لكل منها، فيما تبلغ مكافأة البطل 1.3 مليون دولار.