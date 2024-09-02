مولر يتفوق في «السباق إلى دبي»



أبوظبي (الاتحاد)

حقق الدنماركي نيكلاس نورجارد مولر أول ألقابه، في جولة «دي بي ورلد للجولف» التي تُقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إثر فوزه في بطولة «بيتفريد البريطانية ماسترز»، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم للجولة بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي خلال نوفمبر المقبل.

تفوق اللاعب الدنماركي في البطولة، محققاً رصيداً وقدره 16 ضربة تحت المعدل، مما قاده إلى التقدم 30 خطوة دفعة واحدة، ليصبح في المركز السادس، ضمن الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي رصيد يبلغ 1610 نقاط.

انتظر صاحب الـ 32، خوض 83 بطولة في «جولة دي بي ورلد»، لينهي جفاء الألقاب، إلا أن الفوز بلقب البطولة التي تأتي ضمن سلسلة «باك 9»، جعله يدخل الصراع بقوة على لقب «السباق إلى دبي» لبطل الموسم العام.

وحل الجنوب أفريقي ثريستون لورانس بالمركز الثاني في بطولة بيتفريد البريطانية ماسترز، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بدوره إلى وصافة ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس هذا الموسم، بإجمالي 2119 نقطة، ويقترب من الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي متصدر الترتيب وحامل اللقب، والذي يملك في جعبته 3236 نقطة.

على صعيد آخر، شهدت البطولة إقامة «كأس الأمم» لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، والتي أقيمت بنظام الزوجي المختلط، وتفوق فيها ثنائي إنجلترا، كيب بوبيرت وهيذر جيلكس، ليحققا اللقب.

وتتميز «جولة دي بي ورلد»، بإقامة سلسلة خاصة من البطولات لأصحاب الهمم خلال الموسم، وتقام البطولة الختامية في دبي، بالتزامن مع بطولة «جولة دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف في نوفمبر المقبل، لإبراز جهود هذه المبادرة بدعم إماراتي لمساندة أصحاب الهمم.

يذكر أن الموسم الحالي لـ «جولة دي بي ورلد» يشهد إقامة بطولات ضمن سلسلات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في «جولة دي بي ورلد»، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم في الإمارات تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لـ «جولة دي بي ورلد».

وتضم روزنامة «جولة دي بي وورلد» للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة «جولة دي بي ورلد» في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.