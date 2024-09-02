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الرياضة

ذهبية وفضيتان حصاد «الطاولة» في «غرب آسيا»

ذهبية وفضيتان حصاد «الطاولة» في «غرب آسيا»
2 سبتمبر 2024 11:51

 
معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

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حصد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 3 ميداليات، في ختام مشاركته في بطولة غرب آسيا لمنتخبات الفئات، والتي أقيمت من 26 إلى 31 أغسطس، على صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان.
وظفر «الثنائي» علي الحواي وأحمد سعيد بذهبية الزوجي في فئة «تحت 15 عاماً»، فيما نال علي الحواي فضية «فردي تحت 15»، و«الثنائي» يوسف الحواي ومحمد سعيد بفضية «زوجي تحت 13».
وضمت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، والتي ترأسها حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد 12 لاعباً.
من جهته، فاز عبدالرحمن المنهالي، عضو اتحاد الطاولة، بعضوية اتحاد غرب آسيا للدورة الانتخابية 2024-2028، خلال الانتخابات التي أقيمت السبت، على هامش بطولة غرب آسيا للمنتخبات، وشهدت احتفاظ طارق الزعبي، رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، بمنصبه رئيساً لاتحاد غرب آسيا، فيما ضمت قائمة النواب الرئيس، عباس وحيد «العراق»، وفلحان العتيبي «الكويت»، وجورج كوبلي «لبنان».

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