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الرياضة

10 لاعبين في قائمة سفراء «أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»

10 لاعبين في قائمة سفراء «أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»
2 سبتمبر 2024 21:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تصدر العين الواجهة على صعيد الاستدعاءات الدولية للاعبين الأجانب، في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال التوقف الأول لموسم 2024- 2025، بالتزامن مع «أيام الفيفا» من 2 إلى 10 سبتمبر الحالي، والتي تتضمن خوض مباريات تنافسية في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.
وشملت القائمة الأولية للأجانب الدوليين لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، 10 لاعبين، من بينهم أربعة لاعبين في العين، بقيادة المغربي سفيان رحيمي، والتوجولي لابا كودجو، والكوري الجنوبي بارك يونج، إضافة إلى روميرو لوكاكو لاعب باراجواي.
وضمت القائمة أيضاً، الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة، وثنائي منتخب إيران ونادي كلباء مهدي قائدي، وشهريار موجانلو، بجانب المهاجم المتألق سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، إضافة إلى الدولي الكوري الجنوبي يو مين تشو لاعب الشارقة، والروماني أندريه بوركا لاعب بني ياس.
ومثلت منتخبات القارة الآسيوية، الوجهة الأبرز للأجانب الدوليين لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل استدعاء ثلاثة لاعبين في منتخب إيران، ممثلين في سردار أزمون، مهدي قائدي، وشهريار موجانلو، إضافة إلى ثنائي منتخب كوريا الجنوبية بارك يونج «العين»، يو مين تشو «الشارقة».
ويستأنف منتخب إيران مشواره في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بلقاء ضيفه قيرغيزستان يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى، فيما ستكون المواجهة الثانية أمام الإمارات 10 سبتمبر الجاري على استاد هزاع بن زايد.
في المقابل، يأمل «الثنائي» بارك يونج ويو مين تشو، في الظهور مع «محاربي التايجوك»، في مباراتين على التوالي، الأولى أمام فلسطين على استاد كأس العالم في سيؤول، الخميس المقبل، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، قبل مواجهة عُمان في «الجولة الثانية» 10 سبتمبر.
وبعيداً عن ملاعب «القارة الصفراء»، يعود سفيان رحيمي، بعد رحلة التألق مع منتخب المغرب في أولمبياد «باريس 2024»، للظهور مع «أسود الأطلس» في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده لمباراتي الجابون وليسوتو في الجولتين الأولى والثانية.
وتشهد تصفيات أمم أفريقيا، مشاركة مرتقبة للدولي محمد النني لاعب وسط الجزيرة مع منتخب مصر في مباراتيه أمام الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل، وبوتسوانا المقررة 10 سبتمبر، فيما يعود لابا كودجو لقيادة هجوم توجو في مباراتيه أمام ليبريا وغينيا الاستوائية. 
بدوره، أعلن بني ياس استدعاء مدافعه الدولي أندريه بوركا ضمن قائمة منتخب رومانيا لمباراتي كوسوفو وليتوانيا على التوالي ضمن «دوري الأمم الأوروبية»، فيما يستعد روميرو لوكاكو صانع ألعاب العين للمشاركة مع باراجواي في مباراتيه أمام أوروجواي والبرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
العين
المغرب
مصر
محمد النني
تصفيات كأس العالم
شباب الأهلي
الجزيرة
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