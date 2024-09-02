«زوارق أبوظبي» يعود إلى صدارة «مونديال الفورمولا-2»



سان نازارو (الاتحاد)



ضربت «زوارق أبوظبي» بقوة، في الجولة الرابعة، من بطولة العالم لـ «الفورمولا-2»، والتي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، بحصول راشد القمزي على زورق «أبوظبي 1» لقب الجولة، وتبعه زورق منصور المنصوري، في المركز الثاني، وحلت السويدية ماتيلدا وايبرج ثالثاً.

ونجحت «زوارق أبوظبي» في التربع على قمة الترتيب العام مجدداً، مع نهاية هذه الجولة، حيث انفرد راشد القمزي بالصدارة، برصيد 52 نقطة، في حين تراجع الليتواني إدجراس ريابكو إلى المركز الثالث، وله 43 نقطة، بعدما احتل الصدارة قبل هذه الجولة، وجاءت ماتيلدا وصيفاً «44 نقطة»، وقفز منصور المنصوري إلى المركز الرابع «31 نقطة».

وحققت «زوارق أبوظبي» المركزين الأول والثاني، في سباق أفضل زمن، مع بداية الجولة الرابعة، وليستمر التفوق والتألق مع السباق الرئيس، بإنهاء المنافسة بحصد لقب الجولة والوصافة، وهو تكرار للإنجاز نفسه الذي حققه الفريق في الجولة الثانية، والتي أقيمت في النرويج في مطلع أغسطس الماضي، وحصول الفريق على المركزين الأول والثاني.

يذكر أن فريق أبوظبي حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، وبقي أمامه جولتان هذا الموسم في البرتغال خلال سبتمبر الحالي، وهي ختام المنافسة والبطولة.

من جهته، هنأ سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أبطال فريق أبوظبي بحصد لقب الجولة، وصدارة الترتيب العام.

وأكد سالم الرميثي، أن تفوق الأبطال يؤكد تفوق الرياضة الإماراتية في هذا الجانب، والاستمرار في إحراز المراكز الأولى بشكل متواصل في منافسات الزوارق السريعة.

وقال: يستمر فريق أبوظبي في تقديم أفضل المستويات والتألق دائماً عبر التحديات المختلفة، وعودته مرة أخرى للصدارة تؤكد عزمه الكبير في الحفاظ على لقب البطولة.