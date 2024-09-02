«الإمارات للدراجات» يحتفظ بلقب «طواف رينيوي»



بروكسل (وام)



حقق تيم ويلينز سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فوزاً مستحقاً، في طواف رينيوي للمرة الثانية بعد 12 شهراً.

وأدار الدراج البلجيكي المخضرم استراتيجيته بمهارة، بفضل مساعدة زملائه في الفريق، ليظهر مهارة فائقة في الصعود النهائي المرصوف بالحصى على مسار موار اف جيراردسبرجن.

وقال ويلينز: «كان فوزاً مهماً، ومنذ بداية الأسبوع، كنا ندرك أن سباق الزمن والمرحلة الرئيسية حاسمان، لذا قمنا بتخطيط استراتيجيتنا بناءً على ذلك، طوال الأسبوع كنت أشعر بحالة جيدة، وكنت واثقاً من قدرتي على تقديم أداء جيد، الفريق قام بعمل ممتاز في المقدمة نحو الصعود النهائي على طريق موار، وكان من المثالي أن أكون في المقدمة مع دي ليه، مما ساعدنا في تقسيم المرحلة والتصنيف العام، أنا فخور بهذا الإنجاز الكبير».