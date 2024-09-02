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الرياضة

رحلة «أبطال النخبة» تنطلق من العين

رحلة «أبطال النخبة» تنطلق من العين
2 سبتمبر 2024 12:30

 
الرياض (د ب أ)

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أولى الحملات الترويجية للنسخة المحدثة لأكبر بطولات الأندية الآسيوية، والتي تنطلق هذا العام تحت مسمى كأس أبطال آسيا للنخبة، حيث تعتبر امتداداً لدوري أبطال آسيا، وكأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري، والتي انطلقت منذ عام 1967.
وتتاح لعشاق كرة القدم في آسيا فرصة مثيرة للتعرف عن قرب على كأس دوري أبطال آسيا الجديد، عندما يشق طريقه عبر القارة خلال موسم 2024-2025. وأكد الاتحاد القاري عبر موقعه على الإنترنت، أنه من المقرر أن تنطلق الكأس الأصلية في زيارة إلى كل من الاتحادات الأعضاء الـ12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، حيث تم تحديد موطن بطل النسخة الأخيرة من البطولة نادي العين، محطة أولى في اليوم الافتتاحي لمرحلة الدوري، يوم 16 سبتمبر. وتتميز كل مباراة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الستة عشر، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة المرحلة النهائية التي تتوج بالمباراة الحاسمة المهمة للغاية في 4 مايو 2025.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الجماهير ستتاح لها زيارة الكأس ورؤية الجائزة المبهرة والتقاط الصور معها، بعد أن تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث يتصدر أفضل 24 نادياً في آسيا المشهد للمواجهات المتوقعة للغاية.
كما يتمكن المشجعون من مشاهدة الكؤوس الجديدة لكل من دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثانية، والتي يتم عرضها خلال اليوم الافتتاحي لكل بطولة 2 و3 أكتوبر في ووهان بالصين، والتي تحتضن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.
ويقام العرض الثاني في مدينة هيروشيما اليابانية، حيث يفتتح سانفريتشي هيروشيما الياباني مشواره في المجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا الثانية ضد كايا إف سي إيلويلو من الفلبين في 19 سبتمبر.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
العين
الإمارات
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