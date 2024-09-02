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الرياضة

مبابي: «الريال» يستعيد الثقة

مبابي: «الريال» يستعيد الثقة
2 سبتمبر 2024 13:01

 
مدريد (د ب أ)

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شدد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ريال بيتيس بثنائية، ضمن الجولة الرابعة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال مبابي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت: «نحن بحاجة للفوز على الفرق الكبيرة من أجل اكتساب الثقة، لأن منافسينا يحققون الفوز أيضاً، لذا يجب أن نواصل الانتصارات».
كما أبدى كيليان سعادته بتسجيل هدفي المباراة، ليقص شريط أهدافه في الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدفاً في الظهور الأول بقميص الفريق المدريدي أمام أتالانتا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي.
وقال المهاجم الفرنسي: «عدم التسجيل في ثلاث مباريات متتالية أمر هين للكثير من اللاعبين، ولكنها فترة طويلة للغاية بالنسبة لي».
وأضاف: «العاملون في النادي وزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير ساندوني بقوة، ومنحوني الثقة لتسجيل الأهداف، وأنا سعيد بهز الشباك في سانتياجو برنابيو، لأنني كنت أتطلع لتسجيل الأهداف في هذا الملعب الأسطوري».
وأتم كيليان مبابي تصريحاته «يبقى الأهم هو أن الفريق حقق الفوز في مباراة صعبة، لأنه أدركنا جيداً أنه يتعين علينا الفوز، بعد التعادل في المباراة الماضية أمام لاس بالماس».
وانضم مبابي لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء التعاقد مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي.
ووقع المهاجم الفرنسي الدولي مع ريال مدريد على عقد مدته خمسة مواسم، ينتهي في صيف 2029.
وبدأ الفريق المدريدي مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني الذي حققه الموسم الماضي بنتائج مخيبة للآمال، حيث تعادل مع ريال مايوركا ولاس بالماس مقابل فوزين على بلد الوليد وبيتيس.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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