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الرياضة

«جولف الإمارات» يشارك في «آسويية مانيلا»

«جولف الإمارات» يشارك في «آسويية مانيلا»
2 سبتمبر 2024 13:30

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الجولف، عن إشراك فريقين لتمثيل الدولة في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» للناشئين والشباب، التي تستهل يوم غدٍ وتمتد حتى السادس من سبتمبر الجاري، ويستضيفها نادي «مانيلا ساوثوودز» في العاصمة الفلبينية مانيلا.
ويمثل منتخبا الدولة في البطولة المخصصة للبنين والبنات تحت 17 عاماً، كل من محمد سكيك، وآسيا سليم بالفريق الأول، وريان أحمد، وأنكا ماتيو بالفريق الثاني، ويرافق البعثة مدرب المنتخب كامرون فان روبن.
وتأتي هذه المشاركة لتؤكد حرص اتحاد اللعبة على التواجد بالمحافل الخارجية العربية والآسيوية من خلال اللاعبين واللاعبات لتقديم الأفضل وتحقيق الإنجازات المنشودة.
ويسمح نظام البطولة للاتحاد المحلية الاشتراك بفريقين يتكون كل منها من لاعبين (ذكر وأنثى)، كما يمكن للاتحادات التي تضم في قوائمها لاعبين ضمن المصنفين الأوائل المشاركة بثلاثة فرق، على أن تقام المنافسات بنظامي الفرق والفردي، ويتم احتساب نتائج اللاعبين الأربعة والنقاط التي يتم جمعها على مدار اليومين الأول والثاني لتحديد هوية الفريق الفائز في منافسات الفرق، فيما خصص ثالث أيام البطولة لتحديد هوية الفائزين في منافسات الفردي لكلا الجنسين.

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