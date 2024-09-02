«البديل» المقبالي يتألق مع شباب الأهلي أمام عجمان



علي معالي (أبوظبي)



فرض حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي نفسه على مباريات الجولة الثانية، عندما لعب بديلاً لزميله حسن حمزة، وتألق أكثر من مرة أمام عجمان، وقاد الفرسان للبقاء مبكراً على قمة الدوري برصيد 6 نقاط مع أندية النصر والشارقة والوحدة.

شارك المقبالي في الدقيقة 42 بدلاً من حسن حمزة للإصابة، ليبدأ فاصلاً من التألق في المباراة، لعل أبرزها ما حدث في الدقيقتين 80 و89، عندما تصدى لتسديدة هيكل الشيخاوي، وانفراد كامل من روكي مارسيانو ليقود شباب الأهلي إلى الفوز بنتيجة 2- 1.

وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع حمد المقبالي (21 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الفجيرة على الرغم من قلة مشاركاته مع «ذئاب الفجيرة» لكن هذا الحارس الشاب وضع اسمه ضمن أفضل الحراس الشباب الواعدين في الساحل الشرقي والكرة الإماراتية.

والظهور اللافت للمقبالي ليس مجرد مصادفة، كونه يمتلك قدرات عالية، ولفتت نظر الأسطورة الكروية الراحل دييجو مارادونا عندما كان مدرباً لفريق الفجيرة من قبل في 2017- 2018، حيث قام مارادونا وقتها بتكريمه، لحصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة الصين الدولية الودية التي شارك فيها مع منتخب الشباب في سبتمبر 2017، وسلمه مارادونا جائزة لما قدمه من مستوى لفت إليه الأنظار.

الظهور الأخير، هو الرسمي الثاني له في دوري أدنوك، حيث كانت المرة الأولى في مباراة فريقه ضد حتا في الجولة رقم 26 من الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الفرسان (10- 0)، جاءت مباراة عجمان في الجولة الثانية من هذا الموسم لتؤكد براعته تحت الثلاث خشبات.