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الرياضة

كازاخستان وأوكرانيا يتصدران «آسيوية الملاكمة»

كازاخستان وأوكرانيا يتصدران «آسيوية الملاكمة»
2 سبتمبر 2024 13:37

 
العين (وام)

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شهد ربع نهائي البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، والمقامة حالياً في مركز أدنيك بالعين، والتي تستمر إلى 9 سبتمبر الجاري، تألق لاعبي كازاخستان، وأوكرانيا، والهند، بعد سيطرتهم على المراكز الأولى في مختلف الأوزان.
وبحسب بيان اتحاد الملاكمة، تأهل من كازاخستان 7 لاعبين، ومن أوكرانيا 6 لاعبين، ومن الهند 5 لاعبين، ومن منغوليا 4 لاعبين، ومن طاجيكستان 3 لاعبين، ومن إيران لاعبان اثنان.
وتقام البطولة بمشاركة 462 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول الآسيوية، إذ تعد الأكبر من ناحية إعداد المشاركين بالنسبة لبطولات الاتحاد الآسيوي للعبة.
وأكد حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة، أن البطولة تواصل تحقيق أهدافها بإبراز المواهب الآسيوية الواعدة، وإكساب لاعبي الإمارات الصاعدين الخبرات الكبيرة من الاحتكاك الخارجي، فضلاً عن الترويج السياحي لمدينة العين، في ظل حضور هذا العدد الكبير من الوفود المشاركة.

الإمارات
العين
الملاكمة
كازاخستان
أوكرانيا
الهند
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