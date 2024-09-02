«الباسو تي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الجواد الهولندي «الباسو تي» بطلاً للمحطة الألمانية التاسعة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار أيفزهايم العشبي، في مدينة بادن بادن، ضمن سباقات «النسخة 31».

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي، في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

وشهد السباق حضوراً جماهيريا كبيراً، كما شهد تنافساً نارياً بين الخيول المشاركة التي تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا، وذلك في السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث نجح الجواد الهولندي «الباسو تي» للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وتحت قيادة الفارس كوب فاندربيك، في اقتناص اللقب، بعد «صراع محتدم» مع لايتينج ثندر وجعفر، وتمكن البطل البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل (المرتجز- بورتا تي بنت مروان) من التفوق بفارق أنف عن «لايتنج ثندر» (المرتجز- أوليا دو لوب) للمالك رافال بلاتيك، وتحت إشراف المدربة كارين فان دين بوس، وقيادة الفارس ألكسندر بيش، فيما جاء ثالثاً «جعفر» (داحس - بديرة)، للمالك أبوبكر صديق عبدالله، وإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس ادريا دي فريس.



وقدم البطل أداءً قوياً في صراع الأمتار الأخيرة، ونجح في قطع مسافة السباق بزمن 01:46:18 دقيقة، ليضيف لقباً مهماً في مسيرته وسجلاته التي شهدت فوزه مؤخراً بلقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية في بلجيكا.

شهد السباق وتوج الفائزين، أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويوسف الحيايي القنصل العام للدولة في ميونيخ، وفيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي، رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، بتقديم الكؤوس لمالك ومدرب الجواد «الباسو تي» جيرارد زوتليف، بحضور الفارس كوب فاندربيك.

من جانبه، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة التاسعة في ألمانيا، والتي شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية، مشيداً بقوة التنافس المحتدم بين الخيول المشاركة في السباق، والتي تمثل صفوة الخيل العربي».

وأضاف: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لدعمه وتوجيهاته التي تقودنا إلى نجاحات سباقات الكأس الغالية، في كافة المحطات والمضامير العالمية، معرباً عن سروره بتواصل سباقات الكأس الغالية، بتنافس قوي، في ظل مستوى الإشادات والأصداء الواسعة، والترحيب الكبير الذي نلقاه، من قبل الاتحادات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وجميع أسرة وعشاق الخيل العربية، والتي تدفعنا نحو المزيد من العطاءات لتقديم سباقات أكثر وبتنوع أكبر وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي».