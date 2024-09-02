«الأبيض الأولمبي» يواجه البحرين ودياً في العين



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يخوض منتخبنا الأولمبي «وديتين» مع البحرين يومي الجمعة والاثنين المقبلين، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي أول تجمع لـ «الأبيض الأولمبي»، بعد نهاية مشاركته في كأس آسيا تحت 23 عاماً خلال أبريل الماضي.

وأعلن الأوروجوياني مارسيلو برولي مدرب «الأبيض الأولمبي»، قائمة تضم 23 لاعباً، وهم ثلاثي حراسة المرمى حمد المقبالي «شباب الأهلي»، سعيد سالم «الفجيرة»، مرزوق البدواوي «حتا».

وفي الدفاع مبارك بن زامة، خليفة المزروعي، خالد ناصر، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، جمال خليفة، خالد علي، وفي الوسط علي عبدالعزيز، سيف صالح، عبدالله أحمد، محمد الوافي، يوسف عبدو، ضاري فهد، وفي الهجوم ربيع حسن، مطر سالم، محمد خليل، محمد اليماحي، سيف سالم، علي المعمري، مايد الكاس.