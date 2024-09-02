فريق دبي لكرة السلة.. رحلة الأحلام من أرينا إلى «إن بي ايه»

دبي (الاتحاد)



يشارك فريق «دبي لكرة السلة»، الذي تأسس برئاسة عبدالله سعيد النابودة، في مباريات رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي في موسمها 2024 – 2025، وتقام المنافسة الأولى أمام فريق «ريد ستار» الصربي 22 سبتمبر في كوكا كولا أرينا التي تتسع لـ 14 ألف متفرج، وتعتبر مباريات رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي جولة تأهيل للدوري الأوروبي لكرة السلة، وهو ثاني أكبر وأهم دوري لكرة السلة للمحترفين بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين في أميركا الشمالية NBA.

وتم تشكيل فريق متميز يضم 12 لاعباً من 8 دول، منها الفلبين وتركيا والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا، لهذا الموسم التاريخي، ويتطلع الكثيرون للعب أمام جماهيرهم في ملعب كوكاكولا أرينا، وقال ثيردي رافينا من الفلبين: «يعني اللعب لهذا النادي الكثير بالنسبة لي، فأنا أحب التحديات الجديدة، ومن الرائع أن أكون جزءاً من فريق يجمع لاعبين متميزين كنت أعتبر بعضهم قدوة لي. كما أن تمثيل دبي والفلبين في الدوري الأوروبي يعني الكثير بالنسبة لي، وآمل أن نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا للمدينة».

وعلى الرغم من وصوله قبل أيام قليلة فقط، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً معجب بطموح النادي. وقال: «من المدهش كيف تمكنوا من تحقيق كل شيء في فترة زمنية قصيرة، مما يظهر مدى عزيمتهم والرغبة التي لديهم في جلب أفضل الفرص للفريق للنجاح».

ومن بين زملائه الجدد في الفريق ليون رادوسيفيتش، لاعب بايرن ميونيخ السابق والحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة. ووعد الكرواتي البالغ من العمر 34 عاماً ببذل قصارى جهده من أجل نادي دبي لكرة السلة، الذي قال إن قرار الانضمام إليه لم يتطلب الكثير من التفكير.

وقال رادوسيفيتش: «من المدهش أن أكون جزءاً من هذا المشروع الكبير في مدينة جميلة مثل دبي. بمجرد أن سمعت أن دبي تشكل فريقاً، تحدثت إلى وكيل أعمالي مازحاً عما إن كان بإمكاني اللعب مع الفريق، ومن ثم تلقيت مكالمة هاتفية منه يسألني إن كنت مهتماً بالفعل - وها أنا ذا».

وأضاف: «أنا معجب جداً بطموح النادي، ونريد جميعاً تحقيق إنجاز مبهج للجميع في دبي والإمارات التي تعد مكاناً رائعاً للعب كرة السلة».

كما يضم الفريق كليمن بريبيليتش، الذي حقق بطولة أوروبا 2017 مع المنتخب السلوفيني ولاعب ريال مدريد السابق. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عن حماسته للمشاركة في الدوري ضمن صفوف الفريق، وقال: «إنه لشرف لي أن أكون ضمن هذا الفريق الأول، ونحن جميعاً نتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز. تلقيت مكالمة من المدرب الرئيسي وبعد سماع طموحات النادي، وافقت على الصفقة بسرعة كبيرة».

«نحن مجموعة من اللاعبين الرائعين ذوي المواهب المتميزة، ولا شك في أن مشاركة دبي ضمن الدوري الأوروبي أمر في غاية الأهمية، ولدينا خطط كبيرة للعب في الدوري الأوروبي يوماً ما، لذا من المشوق بالنسبة لي أن أشارك ضمن هذا الفريق».

وقال أليكسا أوسكوكوفيتش، لاعب خط الوسط الصربي البالغ من العمر 25 عاماً، إنه متحمس لمشاركته في هذه المرحلة الجديدة لنادي دبي لكرة السلة، وقال: «سيكون الأمر ممتعاً، ولكن صعب في نفس الوقت لأننا فريق جديد. المدينة جميلة جداً، لذا لدينا كل ما نحتاجه للتدريب بأفضل ما لدينا. كما أن جميع المرافق المتاحة هنا تمتاز بأعلى المعايير في المدينة مذهلة، ونأمل أن نتمكن من الحصول على مكان متقدم في التصفيات للمشاركة في البطولة».



