«جولف أبوظبي» يستقطب «مشاهير العالم»



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد تومي فليتوود، نجم الجولف العالمي، الحائز على الميدالية الأولمبية الفضية، لتعزيز مسيرة نجاحه في منافسات السباق إلى دبي، من خلال المشاركة في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، التي تقام في ملعب ياس لينكس من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وينضم البطلان آدم سكوت وجاستن روز، الحائزان على ألقاب البطولات الكبرى والمصنفان سابقاً في المرتبة الأولى عالمياً، إلى فليتوود بعد نجاحهما بالتأهل للمشاركة في البطولة المرتقبة وقبل الأخيرة لموسم 2024.

ونجحت بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي للجولف»، وهي رابع بطولات سلسلة رولكس للموسم الحالي، بحجز موقع جديد لها على الأجندة العالمية كإحدى منافسات الدور الختامي «بلاي أوف جولة دي بي ورلد». ويمكن لعشاق اللعبة حجز تذاكر مجانية لحضور منافسات البطولة التي تستمر 4 أيام.

وسبق للنجم فليتوود، الذي يقيم في دبي، أن حصد العديد من من الإنجازات المتميزة في الإمارات، والتي شهدت 3 من أصل 7 انتصارات له في جولة «دي بي ورلد» العالمية للجولف حتى الآن، وإلى جانب فوزه مرتين ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي للجولف» 2017 و2018، حصد فليتوود أيضاً لقب السباق إلى دبي لموسم 2017، فضلاً عن إحرازه لقب بطولة دبي إنفيتيشنال هذا العام.

ونجح فليتوود خلال الشهر الماضي، في منح بريطانيا الميدالية الفضية في أولمبياد باريس، حيث اعتلى منصة التتويج إلى جانب سكوتي شيفلر، المصنّف الأول عالمياً، وهيديكي ماتسوياما الفائز بالكثير من البطولات الكبرى، وذلك في ملعب لو جولف ناشيونال الذي سجل فيه فليتوود مشاركته الأولى في منافسات كأس رايدر للعام 2018.

وقال تومي فليتوود، أحد أبرز نجوم كأس رايدر: «فخور بالفوز مرتين بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي تعد من واحدة أهم بطولات الجولف المرموقة، ويسعدني إقامة البطولتين على التوالي في نهاية الموسم، وأعتقد أنه من الرائع حقاً بالنسبة لي أن أختتم مشاركتي في هذا الموسم على مقربة من منزلي الحالي في الإمارات».

وتستعد بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف»، والتي تشكل إحدى منافسات الدور الختامي بلاي أوف جولة «دي بي ورلد»، لاستقبال 70 لاعباً من أفضل لاعبي الجولف، ضمن تصنيفات السباق إلى دبي، بالشراكة مع رولكس، في ختام بطولة جينيسيس في كوريا. وبعدها، يتأهل أفضل 50 لاعباً، ضمن التصنيفات في نهاية الأسبوع للمشاركة في بطولة جولة «دي بي ورلد» العالمية التي تختتم الموسم في دبي.

ويسعى الأسترالي آدم سكوت، الذي صعد إلى المركز الثاني في تصنيفات السباق إلى دبي، بالشراكة مع رولكس، بعد إحرازه المركز الثاني في بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة للجولف خلال يوليو الماضي، لتحسين موقعه على سلم التصنيف خلال الموسم الحالي، بما يتجاوز أعلى تصنيف له خلال مسيرته الرياضية والذي يتمثل بحصوله على المركز السابع عام 2002.

وحقق الإنجليزي جاستن روز أفضل نتيجة له في بطولة كبرى منذ 6 أعوام، حيث أحرز المركز الثاني في بطولة الجولف المفتوحة رقم 152، والتي أقيمت خلال الشهر الماضي، وهو يستعد لتسجيل ظهوره الأول في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للجولف» منذ عام 2021.

وكان روز، الذي أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، قد حقق المركز الثاني في البطولة خلال مشاركته الأولى فيها عام 2013، وهو يتطلع حالياً للفوز باللقب المرموق للبطولة المقامة في الإمارات.