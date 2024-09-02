الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

150 لاعباً في «مصارعة الذراعين العربية»

150 لاعباً في «مصارعة الذراعين العربية»
2 سبتمبر 2024 17:30


دبي (الاتحاد)
يستضيف اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، منافسات بطولة العرب لمصارعة الذراعين، التي ستقام منافساتها ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الاجسام والرياضات المصاحبة يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري.
ويشارك في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، نحو 150 لاعباً من 12 دولة وهي الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، العراق، المغرب، مصر، فلسطين، الأردن، ليبيا، لبنان وسوريا، وتتضمن المنافسات 10 أوزان للرجال والشباب، بجوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.
وأكد فيصل الغيص الزعابي، عضو اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، أن البطولة خطوة على الطريق لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز ممارسة هذه الرياضة، وقال: «إقامة هذه البطولة بشكل دوري سيمهد لاكتشاف لاعبين جدد في المستقبل، ونثمن الدعم الذي تحظى به مصارعة الذراعين من مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ونشيد بدور أنيس بينوس رئيس اللحنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك لدوره الداعم لتطور رياضة مصارعة الذراعين في الامارات، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين برئاسة عبدالكريم عنداري».

أخبار ذات صلة
«بينوس كلاسيك دبي» أغلى بطولة بناء أجسام في العالم
«بناء الأجسام» يحصد 7 ميداليات جديدة في «غرب آسيا»
فيصل الغيص الزعابي
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
اللياقة البدنية
بطولة مصارعة الذراعين
آخر الأخبار
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
الرياضة
الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود تشواميني
اليوم 11:18
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب
اليوم 11:00
جنود أوكرانيون يستقلون مركبة عسكرية في منطقة بأوكرانيا
الأخبار العالمية
أوكرانيا تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 10:38
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
الأخبار العالمية
وفاة 13 شخصاً جراء عاصفة مدارية تضرب الفلبين
اليوم 10:37
زلزال(موضوعية)
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تشيلي
اليوم 10:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©