150 لاعباً في «مصارعة الذراعين العربية»



دبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، منافسات بطولة العرب لمصارعة الذراعين، التي ستقام منافساتها ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الاجسام والرياضات المصاحبة يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري.

ويشارك في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين، نحو 150 لاعباً من 12 دولة وهي الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، العراق، المغرب، مصر، فلسطين، الأردن، ليبيا، لبنان وسوريا، وتتضمن المنافسات 10 أوزان للرجال والشباب، بجوائز مالية تبلغ 50 ألف درهم.

وأكد فيصل الغيص الزعابي، عضو اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، أن البطولة خطوة على الطريق لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز ممارسة هذه الرياضة، وقال: «إقامة هذه البطولة بشكل دوري سيمهد لاكتشاف لاعبين جدد في المستقبل، ونثمن الدعم الذي تحظى به مصارعة الذراعين من مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ونشيد بدور أنيس بينوس رئيس اللحنة المنظمة لمهرجان بينوس كلاسيك لدوره الداعم لتطور رياضة مصارعة الذراعين في الامارات، فضلاً عن الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين برئاسة عبدالكريم عنداري».