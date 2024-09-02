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الرياضة

«مومباي سيتي» ينضم لعائلة «الاتحاد للطيران»

«مومباي سيتي» ينضم لعائلة «الاتحاد للطيران»
2 سبتمبر 2024 18:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقية مع نادي مومباي سيتي لكرة القدم لتكون الشريك الأساسي للنادي لعدة سنوات ابتداء من موسم 2024-2025، ما يعكس التزام الاتحاد المستمر تجاه السوق الهندي ومكانة نادي مومباي سيتي كواحد من الفرق الرياضية الأقوى في الهند.
وتأتي هذه الاتفاقية التاريخية بالتزامن مع احتفال الاتحاد بالذكرى العشرين على إطلاق رحلاتها إلى الهند، حيث ستتم إضافة اسم الاتحاد على ملابس اللاعبين في الفريق الأساسي وفريق الشباب ابتداء من موسم 2024-2025.
وقال كاندارب شاندرا، الرئيس التنفيذي لنادي مومباي سيتي لكرة القدم: «يسرّنا ضم الاتحاد للطيران كممّول رئيس، فهذا يعتبر شهادة على الدور الذي يلعبه نادي مومباي سيتي مع التزامه بالأداء المتوفق والسعي نحو التميزّ في الملعب وخارجه. تماماً مثل الاتحاد، يترادف نادي مومباي سيتي مع مدينته، حيث تمثل العلامتان التجاريتان مدينتين مرنتين توازنان تماماً بين التقاليد والحداثة».
من جهته، تحدّث أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: «نسعى إلى تعزيز وجودنا في السوق الهندي من خلال شراكات مهمة. في هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بنادي مومباي سيتي في عائلة الاتحاد، ونبقى ملتزمين بخدمة المجتمع الهندي مع رحلات مناسبة من 11 وجهة عبر الهند إلى الشرق الأوسط، أوروبا وأميركا الشمالية».
وتحتفل الاتحاد بالذكرى العشرين على انطلاق الرحلات إلى الهند هذا الشهر، وابتداء من 1 سبتمبر، ستبدأ الاتحاد بتشغيل طائرة A380 بين مومباي وأبوظبي لتأكيد التزامها بالنمو في الهند، حيث سيستمتع الضيوف بتجربة الطائرة العملاقة على هذا الطريق الحيوي لأربعة أشهر.
ويتابع نيفيس: «من خلال شراكتنا مع نادي مومباي، نأمل أن ننقل السعادة إلى مشجعي كرة القدم في مومباي».

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