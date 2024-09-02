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الرياضة

«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب

«هايلاند فولز» لجودلفين يتوج بلقب جوكي كلوب
2 سبتمبر 2024 19:00


محمد حسن (دبي)
توج «هايلاند فولز» لجودلفين، بلقب جوكي كلوب جولد كب للفئة الأولى بمضمار ساراتوجا الأميركي، مسجلاً فوزه الأول في الفئة الأولى ليحجز تذكرته للمشاركة بسباق بريدرز كب كلاسيك، وجاءت مشاركة ابن الفحل «كيرلن» بإشراف براد كوكس وقيادة فلافيان برات، في السباق بعد أن حل في المراكز الأربعة الأولى بجميع مشاركاته الثماني التي خاضها طوال مسيرته، بما في ذلك فوزه بسباق بليم ستيكس للفئة الثالثة في شيرشل داونز يونيو الماضي.
وتمكن في هذا السباق من احتلال موقع بارز طوال مراحل السباق وتغلب على بعض الازدحام المبكر ليستقر بالمركز الثاني بفارق طول خلف الفائز بسباق ويتني ستيكس «آرثرز رايد» إلا أن الفارس فلافيان برات قام بتحويل «هايلاند فولز» بعيداً عن السياج عند الاقتراب من المنعطف الأول وقلل من تقدم «آرثرز رايد» إلى نصف طول، قبل أن يقلص الفارق إلى أقل من عنق بعد نصف الميل الأول.
استمر «هايلاند فولز» في الضغط لينطلق الجواد بقوة عابراً خط النهاية بفارق أربعة أطوال عن «بايرنيس»، وشغل «ديسارم» المركز الثالث بعد الاحتكام إلى الصورة مع «تابيت ترايس»، بينما تراجع «آرثرز رايد» إلى المركز الخامس عند خط النهاية.
وقال «براد كوكس»: «كانت الخطة هي الانطلاق إلى الأمام ووضع «آرثرز رايد» تحت الضغط، أحسن فلافيان التصرف في حث الجواد للتقدم بقوة عند الدخول إلى المنعطف الأول، ثم تهدئة الوتيرة قبل المنعطف، ومن ثم وضع ضغط من الجهة الخلفية.
وأضاف كوكس: «سباق بريدرز كب كلاسيك هو بالتأكيد شيء سننظر فيه، لا أعلم إن كنا بحاجة للمشاركة في سباق قبله، لكننا سوف نستشير فريق جودلفين فيما إذا كنا سنذهب إلى هناك، أنا سعيد بالحصول على هذا الفوز من الفئة الأولى فالجواد لديه نسب رائع، وبنيته الجسمانية مذهلة، لذا أنا متحمس لتحقيق فوز بالفئة الأولى في هذا السباق».

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