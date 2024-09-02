ناجلسمان «معجب» بـ «الشاب فانر»



ميونيخ (د ب أ)



أبدى يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الشاب باول فانر لاعب هايدنهايم، الذي يتصدر ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا» مع بداية الموسم الجاري، مؤكداً أنه يتمنى أن يتواجد في المنتخب الأول يوماً ما. وقال ناجلسمان: «إنه لاعب لديه الكثير من القدرات التي نحتاج إليها في خطط الاتحاد للمنتخب، الأمر يعود إليه إذا كان يريد اللعب للمنتخب الأول».

ويلعب فانر «18 عاماً» في المنتخب الألماني لأقل من 21 عاماً، لكن يمكنه أيضاً اللعب لمنتخب النمسا، وهي محل ميلاده، على مستوى الفريق الأول.

وتدرب اللاعب مع المنتخب النمساوي الأول، لكنه لم يلعب معه بعد، فيما قال أنطونيو دي سالفو، مدرب منتخب ألمانيا لأقل من 21 عاماً: «في الوقت الحالي قراره يسير في اتجاه ألمانيا».

ولدى فانر عقد مع بايرن ميونيخ، وقد انتقل بداية هذا الموسم إلى هايدنهايم على سبيل الإعارة، وقد ساعدت أهدافه الأربعة على تحقيق فريقه للفوز في أول خمس مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم، ليتصدر الدوري الألماني ويتأهل لمرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأصبح فانر، أصغر لاعب ينفذ ضربة جزاء في الدوري الألماني، وذلك في عمر 18 عاماً و253 يوماً في المباراة التي فاز بها فريقه على أوجسبورج 4 - صفر.

وقال ناجلسمان، الذي يعرف اللاعب جيداً خلال فترة تدريبه لبايرن ميونيخ: «هايدنهايم هو النادي المثالي بالنسبة له، أعرفه جيداً، وحظيت بالعديد من المحادثات الجيدة معه في بايرن».

وكان من المقرر أن يتم اختيار فانر لقائمة منتخب أقل من 21 عاماً لتصفيات أمم أوروبا أمام كل من إسرائيل وإستونيا، لكنه سيحصل على راحة بسبب الجدول المزدحم لهايدنهايم في بداية الموسم.

وأكد دي سالفو أن فانر يرغب في أن يحظى بالاستقرار في الوقت الحالي، من أجل المشاركة بشكل فعال مع فريقه في بطولة الدوري، لذلك تم اتخاذ قرار مشترك ببقائه مع هايدنهايم.