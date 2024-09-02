«الارتجاج» يحرم هايدارا من تصفيات كأس أفريقيا



لايبزج (د ب أ)



تأكد غياب المالي الدولي أمادو هايدارا لاعب لايبزج عن الجولة المقبلة لتصفيات أمم أفريقيا، بعد تعرضه لارتجاج في المخ أثناء مشاركته مع فريقه الألماني. وأوضح لايبزج أن هايدارا سيبقى في ألمانيا ولن يشارك في مباراة مالي أمام موزمبيق السبت المقبل أو المواجهة أمام ايسواتيني بعدها بثلاثة أيام.

وتعرض هايدارا للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها لايبزج على مضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب 3-2 السبت الماضي، بعد تعرضه لركلة قوية في الرأس بقدم فيكتور بونيفيس مهاجم ليفركوزن، أثناء محاولته تنفيذ تسديدة خلفية مزدوجة.

وتلقى هايدارا العلاج داخل الملعب ولم يستأنف المباراة لأنه كان يواجه مشكلة في تحديد اليوم أو نتيجة المباراة، بحسب ما أكد ماركو روزه مدرب لايبزج.