سباليتي يتعهد بإعادة بناء إيطاليا

روما (رويترز)



تعهد لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا لكرة القدم، بإعادة بناء فريقه بعد الأداء المخيب للآمال في بطولة أوروبا الأخيرة.

وخرج حامل اللقب من البطولة التي أقيمت في ألمانيا من دور الستة عشر عقب هزيمته 2-صفر أمام سويسرا، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً فقط في دور المجموعات.

وقال سباليتي للصحفيين «عندما نتحدث عن الفشل في بطولة أوروبا، نحتاج إلى أن نكون أكثر دقة في تحليلاتنا، لأنه في رأيي، الأمر يتعلق فقط بالمباراة أمام سويسرا التي كانت سيئة للغاية، الآن، نحن نفتح صفحة جديدة ومن الآن فصاعداً، يتعين علينا التفكير أكثر في هويتنا، أنا ذاهب لإعداد مجموعة جديدة وفريق جديد، وأضع ضغوطاً أقل عليهم، وآمل أن يشعروا بجمال قميص إيطاليا أكثر».

وقبل سباليتي تحمل مسؤولية الأداء الضعيف لإيطاليا،

وقال «ربما وضعت الكثير من الضغط عليهم ولم أمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة ارتداء قميص إيطاليا، ويجب أن أكون حريصاً في محاولة تجربة أشياء جديدة أو توصيل رسالة جديدة، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتجربة شيء مختلف، وهو ما يعني حتما استبعاد بعض اللاعبين».

وأضاف سباليتي (65 عاماً) أنه يرغب في منح فريقه المزيد من الحرية داخل الملعب، وهو ما يعكس فلسفته الناجحة التي قادت فريقه السابق نابولي إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 33 عاماً.

وقال سباليتي «لدينا لاعبون صنعوا التاريخ في الماضي، لدينا فريق يتمتع بالكثير من الجودة، ولديه فرص كبيرة للوصول إلى مستويات أعلى، ما تفعله في المباراة يحدث كل الفارق، وسنحاول منحهم المزيد من الحرية لإظهار جودتهم لأن هولاء اللاعبين يتمتعون بها».

وتلعب إيطاليا مباراتين ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية ضد فرنسا يوم الجمعة المقبل وإسرائيل في بودابست يوم 9 سبتمبر الجاري.