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الرياضة

أوسيمين يقترب من الدوري التركي

أوسيمين يقترب من الدوري التركي
2 سبتمبر 2024 23:35

روما (أ ف ب)

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اقترب نابولي من التوصل إلى اتفاق مع جالطة سراي التركي، من أجل إعارته المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، من دون خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك وفق ما أعلن مدير النادي الإيطالي جوفاني مانا.
وبات أوسميين خارج حسابات نابولي الذي لم يدرج النيجيري في قائمته لخوض الدوري الإيطالي لأن ابن الـ25 عاماً اتخذ القرار بعدم اللعب مجدداً للفريق الجنوبي، وفق ما أكد مانا في وقت سابق.
وبعدما أقفل سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وبالتالي خروج تشيلسي الإنجليزي من الصورة، سُئل مانا عما إذا كان احتمال انتقال أوسيمين إلى الدوري السعودي ما زال قائماً، فأجاب قبل أيام معدودة «سوق الانتقالات (في بعض الدول) لا يزال مفتوحاً، هناك العديد من الخيارات، لكني لا أعتقد أن فيكتور سيذهب إلى السعودية في هذه النافذة من الانتقالات»، لاسيما أن باب قيد اللاعبين الجدد في الدوري السعودي يقفل ليل الاثنين.
وبما أن باب فترة الانتقالات في تركيا ما زال مفتوحاً، سيكون جالطة سراي الوجهة المقبلة المحتملة لأوسيمين بحسب ما أفاد مانا قناة «سبورتس ديجيتال» التركية، قائلاً «من الصحيح القول إننا في مفاوضات مع جالطة سراي ونحن قريبون من الاتفاق».
وفي حال تمت صفقة الإعارة، سينضم أوسيمين إلى زميله السابق في نابولي لاعب الوسط البلجيكي درايز مرتنز، إضافة إلى مهاجم إنتر السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي والمهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي.
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن جالطة سراي سيتولى دفع كامل راتب النيجيري والبالغ سنوياً 11 مليون يورو، فيما تحدثت أخرى عن رغبة نابولي بتوقيع عقد جديد مع أوسيمين قبل السماح له بالمغادرة، لأنه عندما تنتهي فترة الإعارة سيكون هناك عام واحد متبقي على عقده مع بطل الدوري الإيطالي للموسم قبل الماضي.
ومن أجل تعزيز موقفه في أي مفاوضات مع الفرق الراغبة بضم النيجيري الصيف المقبل، على الأخير أن يوقع عقداً جديداً يمتد حتى يونيو 2027، قبل السفر إلى تركيا لإجراء الفحص الطبي الروتيني الممكن أن يتم هذا المساء.
ورغم أن باب الانتقالات في تركيا يقفل في 13 سبتمبر الحالي، فإن جالطة سراي في عجلة من أمره لإتمام صفقة الإعارة لأن عليه أن يقدم لائحة فريقه لمسابقة «يوروبا ليج» الثلاثاء ويريد أن يكون أوسيمين من ضمنها.
وكان أوسيمين محل اهتمام كبير خلال صيف 2023 بعد أن سجل 26 هدفاً في الدوري الإيطالي، وكان أحد مهندسي تتويج نابولي الثالث في تاريخه.
لكنه قدّم موسما تالياً مخيباً، واكتفى بتسجيل 15 هدفاً ليحتل فريقه المركز العاشر الموسم الفائت.
وبما أن نابولي وضع في عقده شرطاً تعجيزياً بقيمة 130 مليون يورو للسماح له بالرحيل، فإن الأندية المهتمة لم تبادر إلى دفع هذا المبلغ.
ولم يتفق تشيلسي والأهلي مع مطالبات النادي الإيطالي ولا مع مطالبات اللاعب في ما يتعلق بالراتب.
وتعاقد نابولي مع مدرب جديد هو أنتونيو كونتي الذي قرر الاعتماد على لوكاكو قادما من تشيلسي الإنجليزي بعدما سبق للبلجيكي أن لعب تحت إشرافه حين قادا إنتر إلى لقب الدوري عام 2021.

الدوري الإيطالي
نابولي
فيكتور أوسيمين
تركيا
تشيلسي
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