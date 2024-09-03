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الرياضة

رونالدو: لم يحن موعد اعتزال اللعب الدولي بعد

رونالدو: لم يحن موعد اعتزال اللعب الدولي بعد
3 سبتمبر 2024 09:40


لشبونة (د ب أ)
أكد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ليس لديه أي نية في اعتزال اللعب الدولي، لكنه توقع أن يكون قرارا صعبا حينما يحين الوقت، ويحمل رونالدو 39 عاما الرقم القياسي للاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية على مستوى المنتخبات الوطنية والرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على مستوى المنتخبات، برصيد 130 هدفا خلال 212 مباراة.
لكن أثيرت شكوك حول مستقبل رونالدو بعد أداء غير مقنع في يورو 2024 حيث فشل في تسجيل أي هدف خلال خمس مباريات. وشارك رونالدو في سادس بطولة قارية عبر كأس أمم أوروبا في ألمانيا، وهو رقم قياسي، كما أصبح أول لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 50 مباراة في البطولات الكبرى.
وقال رونالدو مساء الاثنين «حينما يحين الوقت سأمضي قدما، سيكون قرارا من الصعب اتخاذه». وأضاف «إذا شعرت بأنني لم أعد قادرا على المساهمة سأكون أول من يرحل». وأوضح «حتى نهاية مسيرتي، سيكون لدي دائما العقلية التي تدفعني للمشاركة بشكل أساسي».
وشدد رونالدو هداف النصر السعودي على أنه لم يفكر أبدا في اعتزال اللعب الدولي، رغم الانتقادات التي طالته في يورو 2024، وأشار «توقعات الناس للمنتخب الوطني كانت عالية للغاية». وانضم رونالدو لقائمة منتخب البرتغال خلال مباراتيه أمام كرواتيا واسكتلندا في دوري أمم أوروبا، حيث يبحث عن الهدف رقم 900 في مسيرته.
وأوضح النجم البرتغالي «الحافز هو الانضمام للمنتخب الوطني والفوز بلقب دوري أمم أوروبا، لقد فزنا باللقب مرة بالفعل، ونريد تحقيق ذلك مجددا». وختم رونالدو حديثه بالقول «ربما أقول نفس الشيء مرارا وتكرارا، لكني لا أفكر على المدى البعيد، دائما المدى القريب».

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