دانيلو بـ «ألوان» اتحاد جدة



باريس (أ ف ب)

غادر لاعب الوسط الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا باريس سان جرمان الذي دافع عن ألوانه لأربعة مواسم، وذلك من أجل الانتقال إلى الاتحاد السعودي بعقد لمدة عامين، وفق ما أعلن الأخير، وبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال سان جرمان في بيان: «إن دانيلو بيريرا ينضم إلى النادي السعودي الاتحاد في انتقال نهائي»، فيما نشر النادي السعودي في صفحته على موقع «إكس» مقطعي فيديو مرفقين بـ«من باريس إلى جدة، دانيلو بيريرا مدافعاً للعميد»، و«دانيلو بيريرا نمر».

بعدما لعب في الفرق العمرية لبنفيكا، أمضى دانيلو الذي يحتفل بعد ستة أيام بميلاده الثاني والثلاثين، القسم الأكبر من مسيرته الاحترافية مع الغريم بورتو، حيث لعب بين 2015 و2021، وأحرز معه الدوري مرتين قبل الالتحاق بسان جرمان في خريف 2020 في طريقه للفوز بالدوري الفرنسي ثلاث مرات والكأس الفرنسية مرتين.

وخاض دانيلو 157 مباراة بألوان سان جرمان، مسجلاً 10 أهداف، مع 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يقرر لاعب الوسط الفائز مع البرتغال بكأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية عام 2019 خوض تحد جديد في الاتحاد الذي أعلن أيضاً الاثنين عن ضمه الجناح الهولندي ستيفن بيرغوين قادماً من أياكس.

وبرفقة مقطعي فيديو للاعب الهولندي البالغ 26 عاماً، والذي دافع عن ألوان أياكس منذ 2022 بعدما مر أولاً بآيندهوفن، وبالتالي توتنهام، كتب الاتحاد: «أهلاً بنمرنا الجديد».

وأفاد أياكس في بيان بأنه «سيتقاضى أكثر من 21 مليون يورو كبدل انتقال من النادي السعودي»، مضيفاً أن عقد اللاعب مع النادي الهولندي سينتهي في 30 يونيو 2027.