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الرياضة

عودة نشاط كرة الطائرة واليد إلى نادي الوحدة

عودة نشاط كرة الطائرة واليد إلى نادي الوحدة
3 سبتمبر 2024 12:15

علي معالي (أبوظبي)
أكد عبيد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية، عودة لعبتي كرة اليد والطائرة بالنادي للفريق الأول فقط في الموسم الجديد، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لاستعادة اللعبتين بشكل كامل في بقية المراحل خلال السنوات المقبلة.
وقال عبيد مفتاح: «بدأ تشكيل القوام الأساسي للعبتين في الوقت الراهن من خلال الاستعانة بخدمات اللاعبين السابقين من أبناء النادي، حيث تم التواصل معهم ودعوتهم من جديد للانخراط في التدريبات، استعداداً للعودة للتجهيز للمنافسات المقبلة، من خلال معسكرات داخلية في الوقت الراهن، مع اختيار الأجهزة الفنية والإدارية المناسبة لهذه المرحلة».
وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين على أن الهدف في الموسم الجديد هو استعادة اللعبة لبريقها من جديد، وإعادة التأسيس مرة أخرى بعد سنوات من الانقطاع دامت 3 مواسم لأسباب مختلفة، وأن الفريق الأول سيكون سبباً مباشراً في جعل بقية المراحل يعودون مجدداً للنشاط، بعد الاختفاء الاضطراري».
وقال عبيد مفتاح: «هناك رغبة كبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري للتحدي المقبل، من خلال الالتزام الكامل بالتدريبات، وإظهار الروح العالية في المباريات».

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