«تنس الإمارات» يضم «البيكل بول»



دبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة اتحاد التنس إضافة نشاط رياضة «البيكل بول» خلال اجتماعه الدوري الذي أقيم في دبي، وذلك لتتم ممارستها رسمياً في الأندية والأكاديميات داخل الدولة تحت إشرافه، حضر الاجتماع أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس الاتحاد، وناصر المرزوقي الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة، وجاء قرار ضم اللعبة رسمياً لنشاطات الاتحاد بعد استحصال موافقة الهيئة العامة للرياضة لتكون ثالث رياضة يشرف عليها الاتحاد، إضافة إلى التنس الأرضي وتنس الشاطئية.

ويأتي طلب اعتماد هذه الرياضة رسمياً في الدولة، بناءً على طلب رسمي تلقاه اتحاد التنس من الاتحاد الآسيوي للتنس، وذلك لاستثمار البنى التحتية الرياضية المميزة التي تتمتع بها الإمارات.

وفي هذا السياق أكد ناصر المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن ضم رياضة «البيكل بول» لنشاطات الاتحاد رسمياً سيساهم بتنظيم بطولات محلية والإشراف عليها خلال خطة المسابقات المقبلة، وذلك بهدف تطويرها وفقاً لآليات وقوانين الاتحاد الدولي، وسيحرص اتحاد التنس على تقديم الدعم الفني والإداري والعمل على نشر ثقافة ممارستها، ولجذب المواهب الشابة التي تمارس اللعبة، وفقاً لتوجيهات اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأوضح المرزوقي، أن رياضة «البيكل يول» تحظى بشعبية كبيرة في أميركا وكندا، وبدأت تنتشر بشكل سريع في قارة آسيا، فضلاً عن ممارسيها داخل الدولة، ويمارسها الجنسان ولا تحتاج لياقة بدنية عالية، مما يجعلها متاحة لجميع الأعمار.

وفي سياق متصل، بحث مجلس إدارة اتحاد التنس سبل تطوير برامج الفئات العمرية لمواكبة التطور السريع الذي تشهده رياضة التنس في العالم، من خلال وضع برامج متطورة للعمل بها في الموسم 2025، تكفل توفير فرص تدرب رفيعة المستوى واحتكاك فني للاعبين.