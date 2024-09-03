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الرياضة

دبا الحصن بداية مهزورة بـ 9 أهداف

دبا الحصن بداية مهزورة بـ 9 أهداف
3 سبتمبر 2024 14:00

 
فيصل النقبي (أبوظبي)

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استقبلت شباك دبا الحصن في أول 3 مباريات في عصر الاحتراف 9 أهداف، بمعدل 3 أهداف بكل مباراة، وهي من المعدلات المرتفعة، حيث بدأ الموسم بلقاء الذهاب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام بني ياس، وانتهى 4-2 لمصلحة الأخير، ثم افتتح موسمه في دوري أدنوك للمحترفين بخسارة قاسية برباعية أمام الشارقة 4-1 ثم خسر لقاء الجولة الثانية أمام الوصل 1-0، وسجل الفريق 3 أهداف، بمعدل هدف كل لقاء.
وبحثت إدارة النادي مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي احتياجات المرحلة القادمة، وشكل الفريق في الدوري واستعداداته للقاء القادم في الإياب أمام بني ياس يوم الأحد القادم، وأكد المدرب أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الوصل رغم الخسارة، وسنحت للفريق مجموعة من الفرص لم تستغل، مشيداً بتطور الفريق فنياً، مؤكداً أن الفريق يتطور للأفضل في كل جولة.

 

دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
بطولة كأس المحترفين
الوصل
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