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الرياضة

كازاخستان تتصدر المشهد في «آسيوية الملاكمة» بالعين

كازاخستان تتصدر المشهد في «آسيوية الملاكمة» بالعين
3 سبتمبر 2024 14:30

 

العين (وام)
واصل لاعبو كازاخستان سيطرتهم على نتائج منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، المقامة حالياً في مركز أدنيك بالعين، بعدما حسم 8 لاعبين جدد منهم التأهل إلى الدور المقبل للبطولة المستمرة حتى 9 سبتمبر الجاري، بمشاركة 462 لاعباً ولاعبة.
وجاء لاعبو كازاخستان في صدارة المتأهلين، تلاهم 6 لاعبين من أوكرانيا، ولاعبان اثنان من الهند، ومثلهما من فيتنام، ولاعب واحد من إيران. وتختتم يوم غد منافسات الدور ربع النهائي، فيما تقام منافسات الدور نصف النهائي يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وأكد أنس ناصر العتيبة، رئيس اتحاد الملاكمة، رئيس اللجنة المنظمة، أن نتائج البطولة أفرزت العديد من المواهب الآسيوية التي سيكون لها مكانة مرموقة مستقبلاً، وأوضح أن الاتحاد مستمر في التعاون مع الاتحادات القارية والعالمية كافة لدعم اللاعبين الناشئين، وتطوير قدراتهم من خلال الاحتكاك المباشر في كل المحافل.

 

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