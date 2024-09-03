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الرياضة

6 ميداليات لمنتخب المبارزة في بطولة غرب آسيا

6 ميداليات لمنتخب المبارزة في بطولة غرب آسيا
3 سبتمبر 2024 14:25

 
عمان (وام)
حصد لاعبو منتخب المبارزة، 6 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية، في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين والأشبال والبراعم، التي اقيمت في العاصمة الأردنية عمان.
وتوج كل من فارس البلوشي بذهبية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، وعبدالله الكندي بميداليتين الأولى ذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة وفضية سلاح السابر لفئة تحت 15 سنة.
ومن الإناث توجت أصيلة الزعابي بذهبية سلاح السابر لفئة تحت 17 سنة، أما الهيام البلوشي فتوجت ببرونزية سلاح الفلوريه لفئة تحت 17 سنة، فيما جاءت مفاجأة البطولة من لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية عبدالله السماحي حيث حصل على ذهبية غرب آسيا بعد فوزه في منافسات سلاح الابيه لفئة تحت 11 سنة ليكون أول إماراتي يظفر بذهبية آسيا في فئته.
وخاض اللاعب السماحي ثلاثة نزالات ببسالة وثبات مع نظرائه من عُمان والأردن وفاز بهم وانتزع الذهبية في اليوم الأول للمنافسات.

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