فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة ألعاب السيدات



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

كما تم الإعلان عن موعد تنظيم الدورة التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل وتتضمن 8 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وسباق الموانع، وكرة السلة الثلاثية التي تم إضافتها إلى برنامج الدورة هذا العالم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلالها حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة، مديرة الدورة، وعلياء الصافي المنسق العام للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وراشد الكلباني - مشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

وفتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل أمام المؤسسات للمشاركة في بطولات الدورة انطلاقاً من الثلاثاء ويستمر حتى 04 أكتوبر المقبل.

وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة الثانية عشرة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة، كما أعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة حيث تقام يوم الأربعاء 16 أكتوبر في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، تليها منافسات سباق الجري الذي يقام في مدينة إكسبو دبي يوم الخميس 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل بميناء راشد خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي يوم الجمعة 25 أكتوبر، وتقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم السبت 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي غرافيتي جيم يوم الأحد 27 أكتوبر، وتقام بطولة كرة السلة 3 × 3 في نادي النصر الرياضي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.