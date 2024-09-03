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الرياضة

تأجيل انتخابات الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية

تأجيل انتخابات الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية
3 سبتمبر 2024 15:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشفت مصادر متطابقة لـ «الاتحاد»، عن تأجيل مرتقب لانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2024- 2028، إلى وقت لاحق، في انتظار الترتيبات الخاصة بشأن تخصيص «وزارة للرياضة»، تحل مكان «الهيئة العامة للرياضة»، والتي تعد السلطة الحكومية العليا المختصة برعاية قطاع الرياضة في الدولة.
وكان من المقرر انطلاق انتخابات الدورة الجديدة 2024- 2028، باتحادات الطاولة واليد والطائرة خلال سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، إضافة الى بقية اتحادات الألعاب الجماعية والفردية.
وسبق فتح باب الانتخاب إعلان عدد من المرشحين الاستعداد لدخول سباق التنافس الانتخابي في الدورة الجديدة لا سيما في مقعد الرئاسة، وشملت قائمة أبرز المرشحين داوود الهاجري «اتحاد الطاولة»، نبيل عاشور «اليد»، منصور بوعصیبة «الدراجات»، عبدالله الدرمكي، وحامد الروسي «اتحاد الطائرة»، ضرار بالهول مرشح نادي النصر، وعبداللطيف الفردان مرشح نادي الشارقة لرئاسة اتحاد السلة.

انتخابات الاتحادات الرياضية
الانتخابات
الاتحادات الرياضية
الهيئة العامة للرياضة
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