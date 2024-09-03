11 ألف عملية انتقال للاعبين في النافذة الصيفية مقابل 6.46 مليار دولار



برلين (د ب أ)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن سوق الانتقالات الصيفية شهد انضمام 11 ألف لاعب من مختلف أنحاء العالم إلى أندية جديدة في كرة القدم للرجال، مشيراً إلى أنه تم إنفاق 6.46 مليار دولار.

ذكر فيفا في تقريره عن الانتقالات الدولية الصيفية للاعبين، التي جرت في الفترة من أول يونيو حتى 2 سبتمبر 2024، أن الإنفاق لم يتجاوز العام الماضي، الذي شهد انتقال10490 لاعب مقابل 7.43 مليار دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على شراء لاعبين جدد هذا الصيف، حيث تكبدت 1.69 مليار دولار بتلك الصفقات، فيما بلغت الأموال التي حصلت عليها مقابل بيع لاعبيها 1.25 مليار دولار، علما بأن عدد اللاعبين القادمين وصل إلى 526 وافدا جديدا، فيما بلغ عدد الراحلين 523 لاعب.

وأوضح فيفا أن الأندية الصغيرة في البطولة مثل بورنموث وبرايتون وإيبسويتش تاون الصاعد حديثا تمكنت من إنفاق أكثر من 100 مليون دولار على لاعبين جدد. وجاءت الأندية الإيطالية في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر إنفاقاً، بعدما قامت بصرف 825 مليون دولار، متقدمة على فرنسا، التي تكبدت 697 مليون دولار، وإسبانيا (599 مليون دولار)، وألمانيا (572 مليون دولار)، والمملكة العربية السعودية (431 مليون دولار) وكانت أنديتها قد أنفقت مبالغ ضخمة قبل 12 شهراً.

وأنفقت الأندية الإيطالية ما يقرب من ضعف الإيرادات التي حصلت عليها مقابل بيع لاعبيها في فترة الانتقالات المنقضية، والذي بلغ 425 مليون دولار، بينما حققت الأندية الفرنسية إيرادات، بفارق 756 مليون دولار أكثر مما أنفقته. وكانت صفقة انتقال الأرجنتيني خوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، هي الأضخم في نافذة الانتقالات المنصرمة، حيث كلفت فريق العاصمة الإسبانية 75 مليون يورو (83 مليون دولار)، بخلاف بعض الإضافات الأخرى.

في الوقت ذاته، شهدت الانتقالات الخاصة بالسيدات زيادة في الإنفاق بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 8ر6 مليون دولار، في ظل إبرام 1125 صفقة، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ 853 صفقة في العام الماضي.