ثلاثي بايرن.. قسط من الراحة قبل بدء مشوار دوري الأمم الأوروبية



ألمانيا (د ب أ)

حصل جوشوا كيميتش، القائد الجديد لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، وكل من جمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش، زميليه في فريق بايرن ميونخ الألماني، على قسط من الراحة مع بدء منتخب (الماكينات) الاستعدادات لمباراتي المجر وهولندا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

لم يحضر الثلاثي سوى أجزاء من الحصة التدريبية التي أجراها المدرب يوليان ناجلسمان اليوم الثلاثاء بعد أن لعب بايرن مباراته الأخيرة بالدوري الألماني ضد فرايبورج بعد ظهر أول أمس الأحد.

كان ناجلسمان قد ضم جميع اللاعبين للتدريبات، بما في ذلك الوافد الجديد الوحيد أنجيلو شتيلر، لاعب خط وسط فريق شتوتجارت الألماني.

ويلعب المنتخب الألماني مع ضيفه منتخب المجر يوم السبت القادم بمدينة دوسلدورف، قبل أن يحل ضيفا على منتخب هولندا في العاصمة أمستردام بعدها بثلاثة أيام. ويعد هذا هو أول ظهور لمنتخب ألمانيا بعد خروجه من دور الثمانية أمام نظيره الإسباني ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها الملاعب الألمانية هذا الصيف.

قال ناجلسمان إنه لا يريد تغيير طريقة لعب الفريق ولكنه سيحتاج للاعبين جدد بعد اعتزال القائد السابق إلكاي جوندوجان وحارس المرمى مانويل نوير والمهاجم توماس مولر دوليا، وبالإضافة لانتهاء مشوار توني كروس مع كرة القدم تماماً. ومن المؤكد أن يتولى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، عرين المنتخب الألماني في المباراتين، فيما يبدو باسكال جروس، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، المرشح الأوفر حظا لتعويض رحيل كروس في خط الوسط، كما يبرز شتيلر وبافلوفيتش كخيارين آخرين.

وتحدث المدرب الألماني عن جروس قائلا «باسكال هو أحد اللاعبين الذين يمكنهم القيام بذلك بشكل جيد. إنه يلعب في مركز مماثل في دورتموند ويؤدي مثلما كان توني يقوم معنا». في المقابل، لم يحدد ناجلسمان بعد من يمكنه أن يحل محل جوندوجان في خط الوسط.

أكد ناجلسمان إنه يريد البناء على ما حققه الفريق في أمم أوروبا، حيث جاء الصعود لدور الثمانية بعد خروج الفريق من دور المجموعات في آخر بطولتين لكأس العالم، بالإضافة لوداعه من دور الـ16 في النسخة السابقة لأمم أوروبا (يورو 2020). أشار مدرب منتخب ألمانيا «لن نفعل أي شيء جديد في هذا البرنامج التدريبي، بل سنحاول تعزيز الأمور». واختتم ناجلسمان حديثه قائلا «لقد قمنا بعمل جيد في أمم أوروبا ولكن لا يزال هناك بعض الأشياء المفقودة قبل أن نصل للمستوى الذي ننشده».