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الرياضة

العرياني يحل بالمركز السادس في رماية «بارالمبية باريس»

العرياني يحل بالمركز السادس في رماية «بارالمبية باريس»
3 سبتمبر 2024 18:22

 
باريس (الاتحاد)

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حقق عبدالله سلطان العرياني، لاعب منتخب الرماية، المركز السادس في نهائيات مسابقة البندقية 50 متر (ثلاثة أوضاع)، التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» والمقامة حالياً بالعاصمة الفرنسية.
وتأهل العرياني، بنجاح من التصفيات التي أقيمت بمركز شاتورو للرماية (240 كم جنوب باريس)، في حين لم يحالف التوفيق زميله عبيد الدهماني.
وشارك فيها أفضل 8 رماة على مستوى العالم، حجز العرياني المركز السادس في الترتيب العام بإجمالي409.5 نقطة، في حين فاز بالمركز الأول الكوري الجنوبي جينو بارك بإجمالي 454.6 نقطة، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً وفاز بالميدالية الذهبية، في حين نال الصيني شاو دونج المركز الثاني بـ451.8 نقطة وفاز بالفضية، وجاء البولندي ماريك دوبروفسكي ثالثاً بـ441.3، وحصل على البرونزية.
ويتبقى للعرياني خوض منافسات مسابقة البندقية 50 متر راقد، والمقرر إقامتها الخميس.
وتخوض بعثة الإمارات منافسات، اليوم الثامن للدورة، والتي تتضمن مشارك 4 لاعبين ولاعبات في مسابقات ألعاب القوى، حيث تشارك مريم الزيودي في مسابقة رمي القرص فئة (F40)، وكل من نورة الكتبي وذكره الكعبي في نهائيات مسابقة دفع الجلة فئة (F32)، ومحمد الكعبي، في نهائي دفع الجلة أيضاً فئة (F36).
وتعد المنافسات هي الظهور الأول لكل من مريم الزيودي، ومحمد الكعبي في ألعاب القوى.
 

دورة الألعاب البارالمبية
عبدالله العرياني
رماية المعاقين
باريس
اللجنة البارالمبية الإماراتية
اللجنة البارالمبية الدولية
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