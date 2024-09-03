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الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجاز فريق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بإنجاز فريق أبوظبي في مونديال الفورمولا 2
3 سبتمبر 2024 19:00


أبوظبي (وام)
أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية بإنجاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة وتحقيق المركزين الأول والثاني في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 في إيطاليا، والعودة مجدداً إلى صدارة الترتيب العام للبطولة عن طريق راشد القمزي.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن فريق أبوظبي قدم مستوى مميزاً وظهر بصورة مشرفة كونه يمتلك أبطالاً فوق العادة، يمتلكون القدرة والمهارة لمقارعة الكبار، والتغلب عليهم، والإرادة والتصميم لمواصلة الإنجازات عاماً بعد عام في مختلف المشاركات وعلى كافة المستويات.
وعن حظوظ الفريق في الفوز باللقب مجدداً هذا الموسم، قال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إن العودة للصدارة بعد جولات صعبة تجسد قوة الإرادة لدى الأبطال، مبدياً ثقته فيهم لمواصلة الصدارة بالجولتين المتبقيتين في البرتغال خلال شهر سبتمبر الجاري.
ويتصدر الترتيب العام حالياً راشد القمزي برصيد 52 نقطة، وتأتي ثانية السويدية ماتيلدا وايبرج برصيد 44 نقطة، وثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 43 نقطة، ثم منصور المنصوري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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