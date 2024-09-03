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الرياضة

«لويس الأول» ينضم لساو باولو في صفقة انتقال تاريخية

«لويس الأول» ينضم لساو باولو في صفقة انتقال تاريخية
3 سبتمبر 2024 20:30


لندن (د ب أ)
أكمل المدافع الأيرلندي الشمالي جمال لويس، إجراءات انتقاله على سبيل الإعارة لفريق ساو باولو، قادما من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليصبح أول لاعب بريطاني ينضم للعملاق البرازيلي. وواجه لويس 26 عاماً صعوبة في الحصول على وقت لعب بشكل منتظم منذ انضمامه لنيوكاسل قادما من نورويتش سيتي الإنجليزي عام 2020، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق واتفورد، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب».
ويتضمن عقد إعارة لويس، الذي يبلغ عاماً واحداً، بنداً يسمح للفريق البرازيلي بشرائه بصورة نهائية.
وصرح لويس «عندما سمعت عن هذا العرض، أبلغت وكيل أعمالي على الفور أنني أريد القدوم إلى البرازيل. إنه لشرف لي أن ألعب لفريق عملاق مثل ساو باولو وأن أكون أول لاعب بريطاني في تاريخ النادي». أضاف: «إنني متحمس للغاية للعب مع النادي الذي فاز بثلاثة ألقاب لكأس العالم. إنها فرصة لا يمكنني تفويتها. أتطلع لمقابلة الجماهير والمساهمة مع الفريق». ومن المقرر الآن أن يسافر لويس إلى بلفاست للانضمام لمنتخب أيرلندا الشمالية ومواجهة منتخبي لوكسمبورج وبلغاريا ببطولة دوري الأمم الأوروبية هذ الأسبوع.

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