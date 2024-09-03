رئيس نادي برشلونة: شكراً فليك.. «لا ماسيا كنزنا»



برشلونة (د ب أ)

أشاد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بالألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق بفضل سياسته في الاعتماد على لاعبين من أكاديمية الناشئين بالنادي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي «نشعر برضا كبير عن الفريق والمدرب الذي لدينا، نشعر بفخر شديد، خاصة وأن أكاديمية لا ماسيا أصبحت مجدداً عصب مشروعنا الرياضي».

وأضاف «أنا أكثر من مجرد راض، لأن فليك تفهم أن لا ماسيا هي كنزنا». وأوضح «لا ماسيا بها العديد من اللاعبين، لكنه لديه الشجاعة الكافية لوضعهم في الفريق الأول، إنه مدرب لا يبحث عن الأعذار، إنه قرار حقيقي، لقد شاهد المواهب التي لدينا في لا ماسيا».

وسجل فليك المدرب السابق لنادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بداية مثالية لموسم دوري الدرجة الأولى الإسباني مع برشلونة، بفوزه في أول أربع مباريات في الموسم ليتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد الذي يضم بين صفوفه القناص الفرنسي كيليان مبابي.

وأكد لابورتا أن إلكاي جوندوجان القائد السابق لمنتخب ألمانيا لم يعد إلى مانشستر سيتي بعد عام واحد قضاه مع النادي الكاتالوني، لأسباب مالية، للتمكن من قيد داني أولمو الوافد من صفوف لايبزج، وفقا للوائح المالية الإسبانية. ورجح جوندوجان أن رحيله قد يساعد برشلونة ماليا، لكن لابورتا قال «كان هناك أثرا اقتصاديا لذلك، لكن القرار كان على المستوى الرياضي، لأن أولمو يلعب في نفس المركز».

وأشار لابورتا إلى أن فريقه مازال يبتعد بمقدار 60 مليون يورو (66 مليون دولار) عن الامتثال للائحة -1 1 والتي تسمح له بإنفاق نفس قيمة العائدات التي يحققها، لكن التقدم العام، في النادي الذي يعاني من صعوبات مالية يتواصل. وأكد «لدينا طرق عدة لزيادة عائداتنا، واثق من أنه في الأشهر القليلة المقبلة سيكون بوسعنا الامتثال للائحة 1 1-». وأوضح «نحن في وضعية أفضل كثير من الناحية الاقتصادية والرياضية والإجتماعية، فخورون باستقرار النادي دون تعريض هيكلنا الإجتماعي للخطر».