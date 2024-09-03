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الرياضة

العداءة الأوغندية تشيبتيجي في حالة خطيرة بعد أن أشعل صديقها النار بها

العداءة الأوغندية تشيبتيجي في حالة خطيرة بعد أن أشعل صديقها النار بها
3 سبتمبر 2024 19:52


نيروبي (د ب أ)
ذكرت الشرطة المحلية في كينيا إن عداءة الماراثون الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي أصيبت بحروق تهدد حياتها بعد أن أضرم صديقها النار بها في كينيا، وأوضحت الشرطة أن الرجل الكيني سكب البنزين على صديقته تشيبتيجي قبل أن يشعل بها النار أمس الأول الأحد، بعد أنباء عن وقوع خلاف بينهما، وتجرى حالياً تحقيقات للاشتباه في محاولة قتل.
وتدخل الجيران ونجحوا في إطفاء النيران قبل نقل تشيبتيجي وصديقها إلى المستشفى في مدينة الدوريت. وأشارت المستشفى إلى أن تشيبتيجي تعاني من حروق في 80% من جسدها كما عانت من الاختناق بسبب النيران، وترقد حالياً في وحدة العناية الفائقة في حالة حرجة.
ويعاني الصديق الكيني من حروق بنسبة 30% من جسده ويرقد أيضاً في وحدة العناية الفائقة. وكتب الرئيس الأوغندي دونالد روكاري عبر منصة «إكس» للتواصل الإجتماعي أن تشيبتيجي تعرضت لـ«هجوم وحشي». وأضاف «لندعو لريبيكا ونتمنى لها الشفاء العاجل، علينا جميعاً أن نقول لا للعنف وخاصة ضد النساء، هذا أمر غير مقبول مطلقاً ونحن ندين هذا الهجوم غير المبرر على الإطلاق، لنقف معاً ضد العنف».
وحلت تشيبتيجي 33 عاماً في المركز الرابع والأربعين في سباق الماراثون الذي جرى الشهر الماضي في أولمبياد باريس 2024 بعد فوزها بالنسخة الأولى من تحدي الركض الجبلي العالمي.

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