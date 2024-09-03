الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات وقطر.. «القمة الرابعة» في تصفيات كأس العالم

أرشيفية
4 سبتمبر 2024 00:58

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مانشيني: نحتاج للمزيد من اللاعبين السعوديين المحترفين بأوروبا
10 نجوم تحت المجهر في «أيام الفيفا».. تعرف عليهم

ينشد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، انطلاقة مثالية، في مشوار الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حينما يحل ضيفاً على نظيره منتخب قطر في الساعة السابعة مساء غدٍ.
ويستأنف 18 منتخباً في قارة آسيا الرحلة في الطريق إلى «مونديال 2026»، مع انطلاق مشوار الدور الثالث، والذي وُزعت فيه المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، تتكون كل مجموعة من 6 منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى كأس العالم في نسختها الثالثة والعشرين، والمقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وستكون المواجهة المرتقبة بين «الأبيض» ومضيفه «العنابي»، الرابعة في تاريخ لقاءات المنتخبين في مشوار التصفيات المونديالية، بعدما انتهت المواجهة الأولى في أكتوبر 1989 بالتعادل 1-1، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1990، وسجل خليل غانم هدف «الأبيض» الوحيد في المباراة التي مثلت منعطفاً مهماً في مشوار التأهل الوحيد لـ«الأبيض» إلى «المونديال».
وتفوق منتخب قطر أمام «الأبيض» 2-0 في المواجهة الثانية ضمن تصفيات مونديال 2002، والتي أقيمت بالإمارات في أغسطس 2001، قبل أن يكسب «الأبيض» مباراة الإياب في التصفيات ذاتها في أكتوبر 2001، والتي أقيمت بالدوحة بنتيجة 2-1، بعدما سجل فيصل خليل، وياسر سالم لمنتخبنا.
ويبحث «الأبيض» في «القمة الخليجية» المرتقبة مساء الغد، عن الفوز الأول أمام قطر في المواجهات الدولية المباشرة منذ آخر انتصار في 2015، بنتيجة 4-1 ضمن نهائيات كأس آسيا بأستراليا، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز في أربع مباريات على التوالي 0-4 في كأس آسيا 2019، و2-4 في كأس الخليج 2019، و0-5 في كأس العرب 2021، قبل التعادل 1-1 في «خليجي 25» بالعراق 2023.
ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة أمام «العنابي» بطل النسختين الأخيرتين لكأس آسيا 2019 و2023 على التوالي، والساعي للحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ 14 على التوالي، بعد سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة من بينها «11 فوزاً» في المباريات الدولية.
وإجمالاً، تحمل المواجهة المرتقبة بين الإمارات وقطر الرقم 34 في تاريخ اللقاءات الدولية منذ أول مواجهة في كأس الخليج الثانية بالسعودية 1972، والتي انتهت بفوز الإمارات بهدف سهيل سالم.

مباريات تصفيات المونديال
أكتوبر 1989: الإمارات – قطر 1-1
أغسطس 2001: الإمارات – قطر 0- 2
أكتوبر 2011: قطر – الإمارات 1- 2

منتخب الإمارات
المنتخب الوطني
المنتخب الإماراتي
منتخب قطر
المنتخب القطري
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
التصفيات الآسيوية
آخر الأخبار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:47
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اقتصاد
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©