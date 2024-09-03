الإمارات وقطر.. «القمة الرابعة» في تصفيات كأس العالم

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، انطلاقة مثالية، في مشوار الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حينما يحل ضيفاً على نظيره منتخب قطر في الساعة السابعة مساء غدٍ.

ويستأنف 18 منتخباً في قارة آسيا الرحلة في الطريق إلى «مونديال 2026»، مع انطلاق مشوار الدور الثالث، والذي وُزعت فيه المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات، تتكون كل مجموعة من 6 منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى كأس العالم في نسختها الثالثة والعشرين، والمقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستكون المواجهة المرتقبة بين «الأبيض» ومضيفه «العنابي»، الرابعة في تاريخ لقاءات المنتخبين في مشوار التصفيات المونديالية، بعدما انتهت المواجهة الأولى في أكتوبر 1989 بالتعادل 1-1، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 1990، وسجل خليل غانم هدف «الأبيض» الوحيد في المباراة التي مثلت منعطفاً مهماً في مشوار التأهل الوحيد لـ«الأبيض» إلى «المونديال».

وتفوق منتخب قطر أمام «الأبيض» 2-0 في المواجهة الثانية ضمن تصفيات مونديال 2002، والتي أقيمت بالإمارات في أغسطس 2001، قبل أن يكسب «الأبيض» مباراة الإياب في التصفيات ذاتها في أكتوبر 2001، والتي أقيمت بالدوحة بنتيجة 2-1، بعدما سجل فيصل خليل، وياسر سالم لمنتخبنا.

ويبحث «الأبيض» في «القمة الخليجية» المرتقبة مساء الغد، عن الفوز الأول أمام قطر في المواجهات الدولية المباشرة منذ آخر انتصار في 2015، بنتيجة 4-1 ضمن نهائيات كأس آسيا بأستراليا، قبل أن يفشل في تحقيق الفوز في أربع مباريات على التوالي 0-4 في كأس آسيا 2019، و2-4 في كأس الخليج 2019، و0-5 في كأس العرب 2021، قبل التعادل 1-1 في «خليجي 25» بالعراق 2023.

ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة أمام «العنابي» بطل النسختين الأخيرتين لكأس آسيا 2019 و2023 على التوالي، والساعي للحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ 14 على التوالي، بعد سلسلة من 13 مباراة من دون هزيمة من بينها «11 فوزاً» في المباريات الدولية.

وإجمالاً، تحمل المواجهة المرتقبة بين الإمارات وقطر الرقم 34 في تاريخ اللقاءات الدولية منذ أول مواجهة في كأس الخليج الثانية بالسعودية 1972، والتي انتهت بفوز الإمارات بهدف سهيل سالم.



مباريات تصفيات المونديال

أكتوبر 1989: الإمارات – قطر 1-1

أغسطس 2001: الإمارات – قطر 0- 2

أكتوبر 2011: قطر – الإمارات 1- 2