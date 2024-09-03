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الرياضة

«العنابي» يستعد لمنتخبنا بـ«خطة إسبانية»

من تدريبات المنتخب القطري
4 سبتمبر 2024 00:58

مراد المصري (أبوظبي)

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تسود حالة من الترقب جانب المنتخب القطري الذي يولي مواجهة منتخبنا الوطني يوم غدٍ في التصفيات الآسيوية أهمية كبيرة، مع العمل على جذب الجماهير إلى المدرجات والتحضيرات الفنية بقيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز.
وأعلنَ اتحاد الكرة القطري عن نفاد 75 % من تذاكر اللقاء المقرر إقامته على استاد أحمد بن علي بالدوحة، وسط إقبال جماهيري كبير للتواجد في الملعب الذي تصل الطاقة الاستيعابية القصوى له نحو 45 ألف متفرج.
وخاض المنتخب القطري تدريباته على استاد خليفة الدولي خلال الأسبوع الجاري، على أن يخوض التدريب الرئيس اليوم على ملعب اللقاء أسوة بمنتخبنا الوطني، مع سعي المدرب لوبيز لإشراك أفضل اللاعبين المتاحين.
وأوضحت وسائل الإعلام القطرية أن لوبيز يركز على هذا اللقاء بشكل كبير من خلال رصد «الأبيض»، ودراسة نقاط قوته وضعفه لوضع الخطة المناسبة للقاء بهدف تحقيق الفوز.
ويتميز لوبيز باعتماده على خطة لعب 4-2-3-1، أو 3-4-2-1، مع مرونة تكتيكية وفق معطيات كل لقاء، إذ قام بتغييرات على خطة اللعب في جميع المباريات الـ11 التي قاد فيها «العنابي»، ويعتبر من أبناء الكرة الإسبانية التي تركز على الاستحواذ وبناء الهجوم بالتدرج من الخط الخلفي.

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