«الأبيض» يبدأ التحدي في رحلة الحلم إلى «المونديال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يغادر منتخبنا الوطني صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً لبدء مشواره نحو تحقيق حلم التأهل إلى «المونديال»، حيث تنطلق المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والتي يبدأها «الأبيض» بمواجهة شقيقه القطري غداً.

ويحتاج المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره، أو العودة بالتعادل على أقل تقدير، وعدم تلقي أي نتائج سلبية، لاسيما أن مشوار التصفيات لن يكون مفروشاً بالورود، في ظل وجود منافس قوي بحجم منتخب إيران الذي سيلتقي منتخبنا 10 سبتمبر الجاري بمدينة العين في ثاني لقاءات التصفيات.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى مع قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، بينما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، إلى المرحلة الرابعة من التصفيات للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم، بينما تصعد المنتخبات المتبقية للمرحلة الخامسة «الملحق الآسيوي» للمنافسة على نصف مقعد مؤهل للملحق العالمي.

وينتظر أن يؤدي «الأبيض» تدريباً خفيفاً على ملعب أحمد بن علي بالدوحة مساء اليوم، للاستقرار على اللمسات الأخيرة للتشكيلة المتوقع الدفع بها غداً أمام قطر، في بداية مشوار التصفيات.

يراهن بينتو مدرب منتخبنا الوطني على «عنصر المفاجأة» في تشكيلة «الأبيض»، حيث شهدت قائمة منتخبنا وجود 28 لاعباً، هم خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، عدلي محمد، وفي الدفاع خالد الهاشمي، محمد العطاس، خميس المنصوري، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس.

وفي الوسط علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماكنزي هانت، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، حارب عبدالله، علي صالح علي، فهد بدر، فابيو ليما، وفي الهجوم يحيى الغساني وجونيور نيداي وكايو كانيدو.

ويتوقع أن يكون لأصحاب الخبرة الدولية دور كبير، لاسيما الأسماء التي باتت تشكل العمود الفقري لمنتخبنا الوطني في مرحلة بينتو، وأبرزها خالد عيسى، بالإضافة إلى خليفة الحمادي، وخالد الهاشمي وعبدالله إدريس، وباتت حظوظ كوامي كبيرة للدخول إلى تشكيلة الدفاع، وفي الوسط لا خلاف على قدرات يحيى نادر ومحمد عباس، بالإضافة إلى طحنون وعلي صالح وفابيو ليما، وفي الهجوم بات كايو هو أنسب خيار، بينما سيكون للوافد الجديد جونيور نيدياي مهاجم مونبلييه دور بحسب قناعة الجهاز الفني، بعد استدعائه مع ماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي.

ويعمد الجهاز الفني لزيادة التجانس في تشكيلة المنتخب مع التفاهم بين اللاعبين، وهو ما ارتكزت عليه التدريبات اليومية في معسكر «الأبيض» بجزيرة السعديات، حيث كان يؤدي تدريباته على ملعب جامعة نيويورك.

من جانبه، وجه باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، رسالة إلى لاعبي «الأبيض» قبل مواجهة قطر غداً، في افتتاح مشوار المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على استاد أحمد بن علي المونديالي، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تدريبات الفريق «يجب علينا اللعب بمستوى جيد ومنظم وروح قتالية عالية، من أجل حصد الفوز في لقاء الجولة الأولى للمرحلة الثالثة من التصفيات».

وقال: «التنظيم الجيد والانضباط سلاحنا أمام جميع المنافسين، وذلك بداية من لقاء منتخب قطر».

وأكد بينتو دراية الجهاز الفني لقوة المنافسين الذين يلتقيهم «الأبيض»، ولفت إلى أن الثلاثي المنضم للمنتخب من أوروبا، بدأ بالتأقلم مع اللاعبين الذين خاضوا التدريبات، من أجل رفع الانسجام، فيما يسعى لإيجاد الحلول اللازمة لتعويض الغيابات، وتحديداً المهاجم سلطان عادل.



خالد الهاشمي: لقاء صعب على الفريقين

أكد خالد الهاشمي لاعب منتخبنا الوطني، أن مواجهة قطر، في افتتاح مشوار المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لن تكون سهلة على الفريقين.

وقال: «الاستعدادات تمت بصورة جيدة، ومنحنا المدرب تعليمات من أول يوم للمعسكر، ونتمنى تخطي منتخب قطر بأفضل صورة، وأعتقد أن الجميع جاهز لهذا اللقاء».

وأضاف: «منتخب قطر الفائز بلقب كأس آسيا، والمرشح للتأهل إلى «المونديال» من المجموعة الأولى، ونحن نحترم «العنابي» بالتأكيد، ولكننا سنذهب إلى الدوحة من أجل تقديم أفضل ما يمكن، والخروج بنتيجة إيجابية».

وعن ضربة البداية ودورها في باقي مشوار التصفيات المؤهلة إلى «المونديال»، قال: «الأهم أن تكون البداية جيدة، وأيضاً نهاية التصفيات، وليس بدايتها فقط».



عبدالله حمد: ننتظر مساندة الجماهير

شدد عبدالله حمد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدة، على أهمية مواجهة قطر في بداية مشوار المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقال: «مواجهة قطر مهمة للغاية، وسنحاول الخروج بالشكل المطلوب الذي يليق بنا، وقادرون على الخروج بالثلاث نقاط، مع كامل الاحترام لبطل آسيا».

وقال: «نفكر في أول مباراة لنا أمام قطر، لأنه بطل آسيا في آخر نسخة، ولا نهتم بمواجهة إيران حالياً، ونحن نستطيع تقديم كل ما لدينا للعودة بنقاط المباراة، والجميع جاهز لهذا اللقاء، وأرى أن الأجواء إيجابية بين اللاعبين، وننتظر مساندة الجمهور في الملعب».