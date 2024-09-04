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الرياضة

حمدان بن مبارك: ثقتنا كبيرة في لاعبي منتخبنا لتحقيق حلم التأهل للمونديال

حمدان بن مبارك: ثقتنا كبيرة في لاعبي منتخبنا لتحقيق حلم التأهل للمونديال
4 سبتمبر 2024 09:14


أبوظبي (وام)
ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة جهود الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم واللاعبين داعياً إلى تقديم الأفضل في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقال معاليه خلال تفقده تدريبات المنتخب بملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات: «هذه المرحلة من التصفيات تتطلب أداءً مثمراً، وخوض المباريات بروح الفريق الواحد وانسجاما وتجانسا بينكم خلال التدريبات والمنافسات».
وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة بقدراتكم ومواهبكم وخبراتكم المتراكمة في ميدان كرة القدم، ولدينا ثقة أيضاً بأن جمهوركم سيكون خير سند لكم في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات، لأن جمهور الكرة الإماراتية لديه حلم كبير بالوصول إلى نهائيات كأس العالم مرة أخرى، وأنتم قادرون على ترجمة هذا الحلم وتحويله إلى حقيقة».
وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة حريص على تقديم كل أنواع الدعم، وتوفير كل أسباب النجاح للمنتخب الوطني، مؤكداً أن هذه المرحلة الحاسمة تحتاج إلى تكاتف وتعاون وعطاء مستمر.وتقدم معاليه بالشكر لجميع الأندية لتعاونها وكذلك الشركاء والإعلام والجمهور، داعياً اللاعبين إلى تقديم أداء يليق بسمعة الكرة الإماراتية.
حضر التدريبات عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، وعبدالمحسن فهد الدوسري وفهد إسماعيل الحوسني عضوا مجلس الإدارة.

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