فودن وبالمر وواتكنز خارج تشكيلة منتخب إنجلترا



لندن (أ ف ب)

استبعد الثلاثي فيل فودن وكول بالمر وأولي واتكنز من المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض مباراتيه ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم تحت قيادة مدربه المؤقت لي كارسلي، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، ويُواجه منتخب «الاسود الثلاثة» نظيره الإيرلندي في دبلن السبت قبل أن يستضيف فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام.

وخرج نجم تشلسي بالمر الذي سجّل في نهائي كأس أوروبا امام إسبانيا التي تُوّجت باللقب، وومهاجم أستون فيلا وانكنز من التشكيلة بسبب الإصابة، في حين لم يلتحق فودن لاعب مانشستر سيتي بمعسكر الفريق بسبب المرض.

وقال الاتحاد في بيان «لا توجد أي خطة لإضافة المزيد في الوقت الحالي».

ستكون المواجهة امام إيرلندا الأولى للمنتخب الإنجليزي منذ استقالة المدرب جاريث ساوثجيت بعد ثمانية أعوام من توليه قيادة دفّة المنتخب.

وعُيّن كارسلي بصفة مؤقتة وقد منح كلا من نوني مادويكي، مورجان جيبس-وايت، تينو ليفرامنتو وأنجل جوميز دعوتهم الدولية الاولى.