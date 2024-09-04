دي بول: شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني تنتمي إلى ميسي



بوينس آيرس (د ب أ)

أكد الأرجنتيني الدولي رودريجو دي بول لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني أن شارة قيادة منتخب التانجو مازالت تنتمي إلى مواطنه ليونيل ميسي رغم غيابه لفترة طويلة بفعل الإصابة.

ويغيب ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي منذ الفوز على كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا، بفعل الإصابة في الكاحل، ولن يشارك في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويحمل ميسي شارة قيادة منتخب الأرجنتين منذ 2011 وكان أنخيل دي ماريا هو النائب له قبل اعتزاله اللعب الدولي مؤخرا. وفي غياب ميسي من المتوقع أن يحمل دي بول صاحب الـ69 مباراة دولية، شارة القيادة أمام تشيلي، لكنه قلل من فكرة خلافة ميسي في دور القائد.

وقال دي بول: «دائما أقول إنني أؤدي الدور الذي يتم تكليفي به، مرت العديد من الأعوام، أشعر بأنني لاعب مهم في الفريق، هذا كل ما يمكنني قوله». وأوضح «نعرف أن شارة القيادة تنتمي إلى ليو، أي كان من سيرتدي الشارة ستكون مسألة ظرفية ليس أكثر، لأنه قائد هذا الفريق».