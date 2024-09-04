معركة «الرواتب» بين مبابي وسان جيرمان تدخل المحاكم

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم مرور شهرين على انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، إلا أن قصته مع «الباريسي» لم تنته بعد، حيث تقدم بشكوى يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده.

وذكرت صحيفة ليكيب أن مبابي والممثل القانوني لسان جيرمان يمثلان يوم السبت 11 سبتمبر الجاري أمام اللجنة القضائية المختصة بالنزاعات في رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، لبحث الشكوى التي تقدم بها اللاعب مطالباً برواتب آخر ثلاثة أشهر من عقدة، إلى جانب بعض المكافآت الأخرى.

وكان مبابي رفع شكواه إلى رابطة الدوري الإسباني الذي يلعب تحت مظلته حالياً، والتي قامت بدورها بتوجيهها إلى رابطة الدوري الفرنسي لبحثها، وتقدم محامي مبابي بهذه الشكوى في أغسطس الماضي.

وقالت الصحيفة، إن اللجنة ستبحث، خلال جلسة الاستماع القادمة، «دفوع» ممثلي كل طرف، من أجل حسم النزاع بينهما. وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يطالب بمبلغ 55 مليون يورو في صورة رواتب، ومنح لم يحصل عليها خلال فترة تعاقده مع سان جيرمان، والتي انتهت 30 يونيو الماضي. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين، سيُرْفَع الأمر برمته إلى المحكمة الرياضية للفصل فيه.

وكان مبابي غادر سان جيرمان، بعد 7 سنوات من الولاء والخدمة المخلصة، لينضم إلى ريال مدريد النادي الذي كان حلمه منذ نعومة أظفاره.

وارتفعت نبرة الهجوم المتبادل بين الطرفين، خلال الأسابيع الأخيرة، التي سبقت رحيل هداف كأس العالم الأخيرة 2022، عن «حديقة الأمراء» وقادتها المحامية فايزة العماري والدة مبابي، التي أكدت أنها أخطرت الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأمر، عن طريق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وتدهورت العلاقة بين مبابي، وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، خاصة بعد الفيديو الشهير الذي ودع فيه بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، زملاءه والعاملين في النادي، وتجاهل تماماً ذكر رئيس النادي، وكان الرد من جانب إدارة سان جيرمان بإنهاء تعاقد إيتان الشقيق الأصغر لمبابي، والذي رحل إلى ليل.