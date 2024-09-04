سابالينكا لجماهير «فلاشينج ميدوز»: المشروبات على حسابي !!



نيويورك (د ب أ)

اقتربت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا من التتويج بلقبها الأول في منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشيج ميدوز»، بعد تأهلها بسهولة للدور قبل النهائي للمسابقة.

وتأهلت سابالينكا للمربع الذهبي في البطولة المقامة على الملاعب الصلبة، عقب فوزها على الصينية الشابة تشينوين تشنج بنتيجة 6/ 1 و6/ 2 في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بدور الثمانية لآخر بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا العام.

وضربت سابالينكا، التي احتاجت لأقل من ساعة لاجتياز عقبة منافستها الصينية، موعداً في المربع الذهبي للبطولة مع الأميركية إيما نافارو، المصنفة الـ13 للمسابقة، حيث تتطلع النجمة البيلاروسية للتتويج بلقبها الثالث في مسيرته الرياضية بالبطولات الأربع الكبرى.

وقالت سابالينكا عقب المباراة: «أداء تشنج يتسم بالشراسة المفرطة وحينما تلعب ضد لاعبة مثلها، فإن التحلي بهذه الميزة في بداية المباراة أمامها تبدو مفيدة». وواصلت سابالينكا حديثها عن تشنج، حيث قالت في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إنها تؤدي بشكل رائع، وكان من الصعب جداً مواجهتها».

وعندما سئلت سابالينكا عن كيفية حصولها على دعم الجماهير في مباراتها المقبلة ضد نافارو، أجابت: «المشروبات على حسابي، رجاء قدموا لي بعض الدعم في المباراة التالية». يذكر أن نافارو تأهلت للمربع الذهبي لإحدى بطولات جراند سلام لأول مرة، عقب فوزها على الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت بنتيجة 6/ 2 و7/ 5 في دور الثمانية.