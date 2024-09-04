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الرياضة

«أهلاً بجذع النخلة».. مواجهة آسيوية بنكهة عربية بين العراق وعمان

«أهلاً بجذع النخلة».. مواجهة آسيوية بنكهة عربية بين العراق وعمان
4 سبتمبر 2024 12:30


بغداد (د ب ا)
يبدأ المنتخب العراقي غداً الخميس أولى مباراته المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عندما يلتقي ضيفه المنتخب العماني في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

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وتأتي تلك المواجهة في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، التي تضم أيضاً منتخبات الكويت، وكوريا الجنوبية، وفلسطين، والأردن.
ويترقب العراقيون باهتمام كبير تلك المواجهة العربية الخالصة، حيث سيلعب العراق على أرضه، بعد سنوات طويلة من المنع، بسبب الحظر الدولي، والحروب التي خاضتها البلاد. ووصل إلى مدينة البصرة المنتخب العراقي بعد أن أنهى معسكراً تدريبياً في دولة قطر استمر أياماً عدة.
واكتملت عناصر المنتخب العراقي بوصول المحترفين جميعهم في الدوريات الأوروبية والعربية، وأبرزهم علي الحمادي، لاعب فريق إبسوج تاون الإنجليزي، وعلي جاسم، (كومو الإيطالي)، وأيمن حسين (الخور القطري)، وإبراهيم بايش (الرياض السعودي) ودانيلو السعد وحسين علي وأمير العماري، وميرخاس دوسكي.
واختار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي، 26 لاعباً في قائمة فريقه لمواجهة عمان، ثم الكويت بالجولتين الأولى والثانية في المجموعة. وذكر محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريح صحفي «هذا اللقاء يقع على جانب كبير من الأهمية كون البدايات دائماً ما ترتدي جلباب الخصوصية، لذلك فإن اللقاء لا يخلو من الصعوبة».

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