رونالدو يواجه مودريتش في حفل «الأمم الأوروبية»



برلين (د ب أ)

تنطلق غداً الخميس مباريات الجولة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024، حيث ستشهد منافسات المستوى الأول العديد من المباريات الهامة.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في الموسم الجديد من البطولة بمواجهة نظيره المجري، يوم السبت القادم، بالمجموعة الثالثة، حيث تمثل تلك المباراة بداية لعصر جديد لمنتخب (الماكينات)، بعد اعتزال كل من مانويل نوير وتوماس مولر وإلكاي جوندوجان دولياً.

وأكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن مارك أندير تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، سيكون هو الحارس الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة، بعد اعتزال نوير دولياً. ولم ينجح تير شتيجن خلال السنوات الماضية في حجز مركز أساسي له في منتخب ألمانيا، مع وجود نوير الذي بات الخيار الأساسي للفريق منذ عام 2009، ومنذ ذلك الحين شارك في أربع نسخ لكأس عالم أعوام 2010 و2014 و2018 و2022، ومثلهم في أمم أوروبا أعوام 2012 و2016 و2020 و2024.

وسيكون جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، هو القائد الجديد للفريق بعد اعتزال جوندوجان دوليا، حيث سيعتمد عليه ناجلسمان في حقبة جديدة بعد اعتزال العديد من النجوم دولياً وآخرهم توماس مولر. وكان مولر هو بطل كأس العالم في نسخة عام 2014 في البرازيل، وسجل هدفاً في شباك البرازيل في المباراة الشهيرة بالدور قبل النهائي، والتي انتهت بفوز فريقه الكاسح 7/ 1 في مدينة مينيراو البرازيلية.

وفي المجموعة الأولى بالمستوى الأول، يسعى منتخب البرتغال، بطل موسم 2018/ 2019، إلى تحقيق الفوز في مستهل مشواره حينما يواجه نظيره الكرواتي، غداً الخميس، حيث يتطلع رفاق النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق فوز مهم. وتواجد رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، في قائمة المنتخب البرتغالي استعداداً للمواجهة مع كرواتيا، في المجموعة التي تضم كذلك منتخبي اسكتلندا وبولندا، واللذين يلتقيان في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة.

ويحاول منتخب كرواتيا، وصيف نسخة 2023، تقديم انطلاقة جيدة في البطولة، وتعويض جماهيره عن الاخفاق في كأس أمم أوروبا الأخيرة هذا الصيف، حينما خرج الفريق من دور المجموعات، بعد التعادل مع إيطاليا 1/ 1، بعد الخسارة من إسبانيا صفر/ 3 والتعادل مع ألبانيا 2/ 2 ويتسلح المنتخب الكرواتي بخبرات نجمه وقائده لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، والذي قاد الفريق للتأهل لنهائي نسخة 2023 ولن يكتفي زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، بمودريتش فقط، ليستدعي نجم وسط مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش، وزميله في الفريق الإنجليزي والظهير الأيسر جوسكو جفارديول.

وفي المجموعة الثانية، يستهل المنتخب الإسباني، بطل أمم أوروبا 2024، حملته للدفاع عن لقبه كحامل للقب البطولة، حينما يواجه نظيره الصربي على ملعبه ووسط جماهيره، غداً. ولم يدخل لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، أي تعديلات جديدة على صفوف الفريق الفائز بلقب البطولة، حيث تواجد داني أولمو ولامين يامال، نجوم برشلونة في خط الهجوم، بالإضافة إلى بيدري والمهاجم المخضرم ألفارو موراتا وغيرهم.

على الجانب الآخر، يتسلح المنتخب الصربي بخدمات مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، وزميله دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من أجل تحقيق مفاجأة بالجولة الأولى. وضمن منافسات المجموعة ذاتها بالجولة الأولى، يحل المنتخب السويسري ضيفاً على نظيره الدنماركي. وستكون قمة مباريات الجولة تلك التي ستجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره الإيطالي، بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجوعة الثانية. ويحاول منتخب فرنسا، بطل نسخة الموسم قبل الماضي من دوري الأمم، الخروج من عباءة الإخفاق الأخير في كأس أمم أوروبا، حينما خرج الفريق من الدور قبل النهائي على يد إسبانيا التي توجت باللقب فيما بعد. وبنجومه كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي وغيرهم، يرغب المدير الفني للفريق ديديه ديشان في تحقيق فوز معنوي مهم على ضيوفه الطليان، وهو الفريق الذي يعاني في السنوات الأخيرة.

ولم ينجح المنتخب الإيطالي في بلوغ نسختين متتاليين بكأس العالم في 2018 و2022، كما أن فوزه بلقب كأس أمم أوروبا 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام، لم يشفع له في نسخة 2024، حينما خرج الفريق من دور الـ16 بثنائية نظيفة أمام سويسرا.

وبقيادة لوشيانو سباليتي، مدرب روما ونابولي السابق، يحاول المنتخب الإيطالي الاستيقاظ من سباته العميق والدخول فى حسابات المنافسة بالمجموعة التي تضم أيضاً منتخبي بلجيكا وإسرائيل واللذان يلتقيان يوم الجمعة أيضاً. وفي مباريات المستوى الثاني، يلعب المنتخب الألباني مع نظيره الأوكراني، والتشيك مع جورجيا، والنرويج مع كازاخستان وسلوفينيا مع النمسا وويلز مع تركيا، وأيسلندا مع مونتينجرو وأيرلندا مع إنجلترا واليونان مع فنلندا.

وفي مباريات المستوى الثالث، يلعب المنتخب الأذربيجاني مع نظيره السويدي، وإستونيا مع سلوفاكيا وبيلاروس مع بلغاريا، وأيرلندا الشمالية ولوكسمبورج وليتوانيا وقبرص وكوسوفو مع رومانيا وجزر فارو مع شمال مقدونيا وأرمينيا ولاتفيا. وفي مباريات المستوى الرابع، سيواجه منتخب سان مارينو ضيفه ليختنشتاين وتلعب مولدوفا مع مالطا.