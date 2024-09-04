10 نجوم تحت المجهر في «أيام الفيفا».. تعرف عليهم



مراد المصري (أبوظبي)

اختبارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، 10 نجوم، سيكونون تحت المجهر، خلال «أيام الفيفا» الحالية مع منتخبات بلادهم، وتضم القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي استهل الدوري بتصدره قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، وصنع هدفاً آخر، وهو الذي يواصل اللعب في صفوف منتخب بلاده مع بلوغه عامه ال 36، ومن المقرر أن يواجه منتخبي اسكتلندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

كيليان مبابي ينضم إلى منتخب فرنسا بعدما فك العقدة وسجل هدفين مع ريال مدريد في الانتصار على ريال بيتيس، وهو الذي يلعب مع منتخب «الديوك» مباراتين ضد إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في بطولة أوروبا في ألمانيا، وضع داني أولمو بصمته بالفعل مع برشلونة، فقد احتاج الدولي الإسباني إلى 36 دقيقة فقط في أول ظهور له، ليسجل هدف الفوز في انتصار فريقه 2-1 على رايو فاليكانو، كما سجل أولمو هدفاً في الفوز الساحق 7-0 على ريال بلد الوليد، وسيوجد مع «الماتادورفي مباراتين ضد صربيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

لم يفتتح الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز حسابه التهديفي في «الليجا» مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، لكنه يدخل «أيام الفيفا» بدافع قوي من أجل ترك بصمته في مباراتي فريقه في تصفيات كأس العالم 2026، ضد تشيلي وكولومبيا على التوالي.

فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد سيوجد مع منتخب الأوروجواي، وهو الذي أصبح يرتدي القميص رقم 8 خلفاً لتوني كروس مع فريق العاصمة، وسجل هدفاً في كأس السوبر الأوروبي، كما سجل هدفاً وصنع آخر في«الليجا».

ويعود لامين يامال إلى الواجهة، بعد تألقه مع منتخب إسبانيا الصيف الماضي، وهو الذي استهل الموسم بقوة مع برشلونة بتسجيل هدف، وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

لاعب آخر في منتخب إسبانيا خطف الأضواء هو أوسكار مينجويزا، الذي تألق مع سيلتا فيجو هذا الموسم، ونال فرصة الانضمام لصفوف«الماتادور»، بحثاً عن خوض أول مباراة دولية رسمية.

كما بدأ الأوكراني فيكتور تسيانكوف بقوة مع جيرونا، وسيكون تحت الأضواء مع منتخب بلاده في مواجهتي ألبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية.

وسيكون للعرب نصيب، وتحديداً المغرب، مع عبد الكبير عبقار الذي تحول إلى ركيزه أساسية في خط دفاع ديبورتيفو ألافيس، وحافظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين، كما سيوجد مع «أسود الأطلس» إبراهيم دياز الذي أثبت فاعليته، خلال مشاركته من مقاعد البدلاء مع ريال مدريد هذا الموسم، وأبرزها تسجيله هدفاً، وصناعة آخر في الفوز على ريال بلد الوليد 3-0.